У Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки



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Ім’я співачки, що стала жертвою «кібер-шанувальника», в поліції не розкривають

Через кібератаку два концерти співачки було скасовано, ще три відбулися в присутності лише 30% глядачів

Кіберполіція викрили харків’янина у незаконному втручанні до онлайн-системи бронювання квитків. 24-річний хлопець таким чином блокував концерти своєї улюбленої співачки.

Про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

Слідство встановило, що 24-річний харків'янин, який проживав у Деснянському районі Києва, здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN-сервіси.

Внаслідок таких дій два концерти співачки було скасовано. Ще три відбулися в присутності лише 30% глядачів.

За попередніми даними поліції, сума збитку становить понад 500 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Ім’я співачки, що стала жертвою «кібер-шанувальника», в поліції не розкривають.

До слова, у Верховну Раду внесли законопроєкт про доступ поліції до телефонів і комп’ютерів українців.