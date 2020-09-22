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    У Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки

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    Ім&rsquo;я співачки, що стала жертвою &laquo;кібер-шанувальника&raquo;, в поліції не розкривають - У Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки
    Ім’я співачки, що стала жертвою «кібер-шанувальника», в поліції не розкривають

    Через кібератаку два концерти співачки було скасовано, ще три відбулися в присутності лише 30% глядачів

    Кіберполіція викрили харків’янина у незаконному втручанні до онлайн-системи бронювання квитків. 24-річний хлопець таким чином блокував концерти своєї улюбленої співачки.

    Про це повідомили в пресслужбі кіберполіції.

    Слідство встановило, що 24-річний харків'янин, який проживав у Деснянському районі Києва, здійснював DDoS-атаки на сайти та налаштував бот-мережу, яка перешкоджала іншим користувачам у купівлі квитків. При цьому фігурант використовував іноземні VPN-сервіси.

    Внаслідок таких дій два концерти співачки було скасовано. Ще три відбулися в присутності лише 30% глядачів.

    За попередніми даними поліції, сума збитку становить понад 500 тис. грн.

    Відкрито кримінальне провадження, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

    Ім’я співачки, що стала жертвою «кібер-шанувальника», в поліції не розкривають.

    До слова, у Верховну Раду внесли законопроєкт про доступ поліції до телефонів і комп’ютерів українців.

    Харків Національна поліція України Київ кібератака музика співачка концерт хакер
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