Китайські хакери атакують іспанські лабораторії, які шукають вакцину від Covid-19
Більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних
Китайські хакери викрали дані з іспанських лабораторій, які ведуть розробки у сфері методик лікування коронавірусу. Про це повідомила керівника секретної служби Іспанії Пас Естебан у п'ятницю, пише газета «Паїс».
За словами Пас Естебан, хакери розгорнули кампанію, націлену на лабораторії, що працюють над пошуком вакцини в Іспанії.
Згідно з її даними, атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах.
Естебан не уточнила, коли саме відбулися атаки на іспанські лабораторії, і які обсяги даних були викрадені.
Джерела видання у службі безпеки вважають, що більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних.
Як повідомлялося, США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.
Також Microsoft виявила втручання у вибори США з боку хакерів із Росії, Китаю та Ірану.