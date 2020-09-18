Китайські хакери атакують іспанські лабораторії, які шукають вакцину від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах

Більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних

Китайські хакери викрали дані з іспанських лабораторій, які ведуть розробки у сфері методик лікування коронавірусу. Про це повідомила керівника секретної служби Іспанії Пас Естебан у п'ятницю, пише газета «Паїс».

За словами Пас Естебан, хакери розгорнули кампанію, націлену на лабораторії, що працюють над пошуком вакцини в Іспанії.

Згідно з її даними, атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах.

Естебан не уточнила, коли саме відбулися атаки на іспанські лабораторії, і які обсяги даних були викрадені.

Джерела видання у службі безпеки вважають, що більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

Також Microsoft виявила втручання у вибори США з боку хакерів із Росії, Китаю та Ірану.