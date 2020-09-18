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    У світі

    Китайські хакери атакують іспанські лабораторії, які шукають вакцину від Covid-19

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    Атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах - Китайські хакери атакують іспанські лабораторії, які шукають вакцину від Covid-19
    Атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах

    Більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних

    Китайські хакери викрали дані з іспанських лабораторій, які ведуть розробки у сфері методик лікування коронавірусу. Про це повідомила керівника секретної служби Іспанії Пас Естебан у п'ятницю, пише газета «Паїс».

    За словами Пас Естебан, хакери розгорнули кампанію, націлену на лабораторії, що працюють над пошуком вакцини в Іспанії.

    Згідно з її даними, атаки на лабораторії і компанії, які займаються фармацевтикою, під час періоду ізоляції почастішали і в інших країнах.

    Естебан не уточнила, коли саме відбулися атаки на іспанські лабораторії, і які обсяги даних були викрадені.

    Джерела видання у службі безпеки вважають, що більшість атак було скоєно злочинними угрупованнями з метою продажу викрадених даних.

    Як повідомлялося, США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів.

    Також Microsoft виявила втручання у вибори США з боку хакерів із Росії, Китаю та Ірану.

    США санкції Іспанія вакцинація хакер коронавірус
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