Говорила, що РФ рятує Україну від «неонацистів»: Жителька Харкова отримала підозру

Жительці Харкова оголошено про підозру через виправдовування російської агресії проти України

Правоохоронці повідомили про підозру прихильниці «русского міра» у Харкові. Жінка говорила, що Росія рятує Україну від «неонацистів». Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як зазначається у повідомленні, жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

За даними слідства, у Харкові протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки «русского міра». Підозрювана розповідала, що РФ рятує Україну від «неонацистів». На її думку, ворожа армія має зайти до Харкова та області задля «порятунку» російськомовного населення.

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила підозру мешканці Миколаївської області, яка поширювала матеріали з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України. Підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролики та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів та глорифікацію особи, яка здійснює збройну агресію РФ на території України.

Також повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування Збройних сил України та тероборони колишній викладачці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Євгенії Більченко.