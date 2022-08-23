ДержZрадники. Лише 7% справ передано до суду

Хто каратиме зрадників України: держава чи суспільство?

24 серпня у День відновлення незалежності виповнюється рівно пів року з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час у Реєстрі держZрадників вже зібралось понад 720 осіб. Цей список переглянули понад 1,2 млн українців.

Руху «Чесно» вдалося у найкоротші строки домогтися того, щоб парламент вніс зміни до законодавства і осіб, яких підозрюють у коригуванні вогню не відпускали під заставу. Рух висвітлював судовий процес щодо заборони проросійських партій, відкрив виставку «Інфоспротив» в Києві та онлайн-виставку «Проросійська партіє, йди нах*й».

З-поміж зрадників у Реєстрі найбільше політиків. І хоча ворог робив ставку на проросійських голів громад і депутатів, Рух «Чесно» відзначає, що колаборантів серед них не так багато. Більшість мерів та депутатів стоять на державницьких позиціях захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Організація проаналізувала наявних у Реєстрі держзрадників політиків, і з’ясувалося, що більшість з них – представників Партії регіонів. Саме вони у подальшому заснували такі проросійські партій, як ОПЗЖ та Опоблок.

Примітно, що наразі 16 проросійських партій вже заборонені і майже кожна друга оскаржує свою заборону в апеляції.

З-поміж заборонених партій до Реєстру потрапили найбільше представників ОПЗЖ та Опоблоку – 46 та 25 депутатів відповідно. Чимало нардепів від ОПЗЖ виїхали за кордон. Рух «Чесно» провів детальний аналіз списків кандидатів цієї партії на парламентських і місцевих виборах і виявили, хто раніше балотувався від заборонених партій. Цих політиків СБУ і правоохоронна система має перевіряти насамперед.

Як правило, українці цікавляться саме тими політиками, які були у заборонених партіях, а це кожен другий фігурант Реєстру. Це, зокрема заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчука, екснардеп Ілля Кива.

Географічно найбільше зрадників в регіонах, які найдовше окуповані – Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Луганщина. Очікувано, що після деокупації територій кількість виявлених зрадників суттєво збільшиться, оскільки правоохоронці матимуть можливість проведення слідчих дій, а громадяни зможуть відкрито повідомляти про випадки колаборанства.

Після судових засідань про заборону проросійських партій Рух «Чесно» нагадав, за що агітували представники цих партій й які проросійські наративи використовували.

В онлайн-виставці «Проросійська партіє, йди нах*й» зібрана агітація від перших спроб комуністів та соціалістів на початку 2000-х просувати «рускій мір» і до плакатів проросійських політиків, які використовувались до 24 лютого 2022 року включно.

Зокрема до виставки потрапила агітація Євгенія Мураєва, Кирила Стремоусова, Володимира Сальдо, Наталі Вітренко, Іллі Киви, Віктора Медведчука та інших.

Проросійські політики ще задовго до вторгнення Росії займалися пропагандою «єдиного народу», поширювали фейки про нацизм в Україні, колонію США та бандерівців, таким чином готували підґрунтя до окупації в інформаційному полі.

Минулого року Рух «Чесно» запустив віртуальну виставку політичної агітації «Як Крим агітували: проросійська пропаганда, джинса та чорний PR», де зібрані зразки інформаційної пропаганди в тому числі політиків, які потрапили до Реєстру держZрадників.

Крім створення Реєстру держZрадників «Чесно» системно аналізував та висвітлював питання притягнення до відповідальності колаборантів, розгортання партизанського руху, який активно протидіє зрадникам.

Яке покарання чекає на держзрадників?

За 2022 рік Офіс генпрокурора відкрив понад 1500 проваджень за статтею «державна зрада». Такі дані рух «Чесно» отримав у відповідь на запит до Офісу генпрокурора. Водночас лише менше 7% справ було передано до суду.

Даних щодо розгляду судових проваджень за 2022 рік не надано попри те, що запити про доступ до інформації громадська організація неодноразово подавала з квітня. За даними, які Державна судова адміністрація надала «Чесно», у 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

На сайті Судової влади України оприлюднена інформація про судові засідання переважно щодо зрадників, які перейшли на бік ворога в анексованому Криму, тобто це справи попередніх років.

Щодо проваджень стосовно зрадників, які з'явилися після початку повномасштабного вторгнення Росії, обурення громадськості викликало рішення суду щодо мера Південного від партії «Слуга народу» Олександра Брюханова. Суд Харкова визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України і при цьому відпустив на волю з іспитовим терміном у два роки.

Ще однією проблемою, яка привернула увагу громадськості, стало звільнення коригувальників та колаборантів під заставу. Перший гучний випадок стався з колаборанткою Аллою Душкіною (Ратушною). У липні 2022 року суд випустив її під заставу у 500 тис. грн. Душкіну звинувачують у тому, що вона здавала позиції ЗСУ, а за це їй пообіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Окрім цього, доволі резонансною стала справа черкаського депутата Замирайла, якого випустили з СІЗО. Він не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині.

Рух «Чесно» вважає, що грошова застава у такому випадку не може застосовуватися до підозрюваних. Якщо підозрюваний дійсно коригував вогонь, то після того, як він вийшов під заставу така його діяльність може бути продовжитися. Більше того, розголос у ЗМІ може підштовхнути суспільство до самосуду над зрадниками та дає можливість колаборантам і надалі працювати на ворога.

Рух «Чесно» зі свого боку проінформув про це кількох народних депутатів, і 10 серпня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законодавчу ініціативу, згідно з якою осіб, підозрюваних у співпраці з ворогом і коригуванні вогню, не будуть більше випускати під заставу.

Крім цієї ініціативи, рух долучений до обговорень та аналізу інших змін до законопроектів щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення. Одним із таких є законопроект № 7570, який знаходиться на розгляді комітету.

Визначення чітких ознак колабораційної діяльності, передбачення адекватного покарання, дозволить ефективно протидіяти окупантам та притягнути винних до відповідальності.

У кожній окупованій області є групи людей, які виконують завдання різного рівня складності: від інформування ЗСУ до розклейки листівок та фізичного знищення окупантів.

Столицею опору на окупованих територіях став Мелітополь. Регулярно у місті знищують потяги, обстрілюють командні пункти, підривають залізничні колії та будинки колаборантів. Підтверджено, що партизани вбили понад 100 російських військових у Мелітополі.

Рух «Чесно» повідомляв про діяльність партизанів в окупованих містах, зокрема в Херсоні та присвятив їм окрему частину виставки «Бий окупанта».

Такі листівки з фото зрадника Стремоусова поширювались в Херсоні

Партизани поширюють в містах листівки з інформацією про винагороду за голови зрадників. За заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Стремоусова партизани пропонують 500 тис. грн, а за голову гауляйтера Мелітополя Балицького обіцяють $10 тис. Партизани ведуть не лише інформаційну війну, а й фізично знищують зрадників.

Після кількох замахів на гауляйтера окупованої частини Херсонської області Сальдо, Росія заявила, що проводиться додаткове розслідування отруєння бойовими отруйними речовинами колаборанта. А самого Сальдо вивезли до Росії на лікування. Також про масові отруєння почали скаржитися окупанти на Запоріжжі.

Об’єктами замаху стали призначені окупантами «мер» Енергодара Андрій Шевчик, нардеп-зрадник Олексій Ковальов, самопроголошений мер Маріуполя Костянтин Іващенко, голова «адміністрації» Мелітопольського району Андрій Сігута. Кілька зрадників загинули у результаті замахів. Зокрема голова управління сім’ї, молоді та спорту окупаційної адміністрації в Херсоні Дмитро Савлученко, заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура, голова Кременецької ОТГ Володимир Струк.

Напади партизанів змушують колаборантів боятися за своє життя та своїх рідних. Після замахів зрадники пересуваються лише з охоронцями та вибухотехніками, а дехто навіть намагався залишити посаду, зокрема призначена в.о. мера Мелітополя Галина Данильченко.

Зі свого боку рух «Чесно» також долучився до інформаційного спротиву і відкрив у Києві виставку «Інфоспротив».

У виставці зібрані різні прояви українського інформаційного спротиву російським загарбникам. У колекцію ввійшли марки, білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та навіть пісні, які у різний час надихали і продовжують надихати українців на боротьбу та давали можливість і далі витримувати неабиякий натиск ворога.

Відвідувачі виставки мають змогу пограти у дартс і поцілити у державних зрадників України. З-поміж них, зокрема, є Віктор Янукович, Віктор Медведчук та Ілля Кива.

Виставка проходить у Києві за адресою Контрактова площа (біля колеса огляду), і триватиме до 3 вересня 2022 року. Доступ до експозиції безкоштовний, тож відвідати експозицію може кожен охочий. Також всі охочі можуть переглянути виставку в онлайн-форматі.

Нагадуємо, що ви також можете допомогти Руху ЧЕСНО шукати потенційних зрадників. Надсилайте інформацію про тих, хто допомагає окупантам або підтримує ідеї рашизму, на захищену пошту [email protected]

Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, цілком таємні та ніде не будуть оприлюднені.

Катерина Береюк, Рух «Чесно»