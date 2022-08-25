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Ексвикладачка Більченко вербувала коригувальників у Києві (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексвикладачка Більченко вербувала коригувальників у Києві (фото)
Євгенія Більченко на рашистському фестивалі у Росії
Sota

Євгенія Більченко вербувала коригувальників для збирання даних про розташування ЗСУ

Прокуратура повідомила про підозру у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування Збройних сил України та тероборони колишній викладачці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Євгенії Більченко. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони. Також повідомлено про підозру двом її спільникам», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері Тelegram низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних Сил України та територіальної оборони м. Києві та Київській області.

Жінка завербувала більше 10 осіб
Жінка завербувала більше 10 осіб
Євгенія Більченко/Facebook

«За попередніми даними, вона завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ», – зазначають в прокуратурі.

Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі Vkontakte та на каналі YouTube викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Ексвикладачка Більченко вербувала коригувальників у Києві (фото) фото 1
Ексвикладачка Більченко вербувала коригувальників у Києві (фото) фото 2

Наразі підозрюваній інкриміновано дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомлялося, у російському місті Пушкіно 26 червня під час святкування «Дня російської слави», Більченко постала у чорній футболці з латинською літерою Z, яка є символом російських загарбників в Україні. Символ на футболці був розфарбований у кольори російського прапора. Також на косах у Більченко були гумки для волосся у кольорах російського прапора. Доповнила свій образ ексвикладачка коротенькими шортами та чорною панамою.

Теги: росія Офіс Генерального прокурора Україна війна в Україні

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