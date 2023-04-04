Поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового

Іподиякону УПЦ МП загрожує штраф або громадські роботи

Правоохоронці оголосили підозру іподиякону УПЦ МП, який 2 квітня побив військового у кафедральному соборі Хмельницького. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі обласної поліції.

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Підозру оголошено за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Підставою для цього послужила заява потерпілого військового, з якою він 3 квітня звернувся до поліції. У межах розслідування потерпілий направлений на проходження судово-медичної експертизи.

Додамо, що санкція статті 125 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року

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Крім цього, продовжується розслідування за фактом хуліганства (стаття 296 Кримінального кодексу), яке також було відкрито за подіями, що сталися у хмельницькому соборі 2 квітня. У цій справі підозру нікому не оголошувалося.

Нагадаємо, що 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Храм, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ. До слова, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області.