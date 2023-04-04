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Поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Поліція оголосила підозру іподиякону, який вдарив військового
Підставою для оголошення підозри послужила заява потерпілого військового
скріншот з відео

Іподиякону УПЦ МП загрожує штраф або громадські роботи

Правоохоронці оголосили підозру іподиякону УПЦ МП, який 2 квітня побив військового у кафедральному соборі Хмельницького. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Підозру оголошено за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Підставою для цього послужила заява потерпілого військового, з якою він 3 квітня звернувся до поліції. У межах розслідування потерпілий  направлений на проходження судово-медичної експертизи.

Додамо, що санкція статті 125 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року

Крім цього, продовжується розслідування за фактом хуліганства (стаття 296 Кримінального кодексу), яке також було відкрито за подіями, що сталися у хмельницькому соборі 2 квітня. У цій справі підозру нікому не оголошувалося.

Нагадаємо, що 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Храм, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ. До слова, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області. 

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Теги: фронт конфлікт церква

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