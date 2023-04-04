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Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
У бібліотеці висіло фото, на якому зображений патріарх РПЦ Кирило та митрополит УПЦ МП Онуфрій
фото: Андрій Попик

В окремій бібліотеці собору служителі УПЦ МП приховували проросійські агітаційні брошури, книги та статті

Десятки книг про Росію та її відродження, вісники та газети російських ЗМІ, диски, підписані «Мы – русские», фото патріархів та заповіт російського царя – все це активісти знайшли під час ревізії в Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому, який раніше належав Московській церкві. Обурливі знахідки показав хмельницький блогер Андрій Попик.

У храмі розпочали ревізію майна, аби невдовзі відновити в ньому богослужіння ПЦУ. Проте під час ревізії з’ясувалось, що в соборі є підвал. У ньому священники УПЦ МП облаштували цілу бібліотеку – книги, газети, вісники, диски та чимало іншого. Проте вся література мала пропагандистське спрямування та уславлювала Росію.

10 фото
На весь екран
Служителі Московської церкви мали бібліотеку пропагандистської літератури
фото: Андрій Попик

З-поміж усього знайшли пропагандистський посібник «О России» Ільїна, «Россия перед вторым пришествием», «Русская идеология», вісник «Трибуна русской мысли», CD-диск, підписаний «Мы – русские», заповіт російського імператора Олександра ІІІ та ще багато ідеологічних газет, статей та журналів. 

«Подивіться, чим запліднювали мозок прихожанам всі ці роки? Кажете телевізор? Ні! Ось такі попи, книжечками журналами, газетками… Якщо це не російська церква, то навіщо їм така російська нацистська література? І так, ЖОДНОГО видання про Україну та Українців!» – обурився Андрій Попик.  

В самому соборі на видному місці висить грамота, підписана «патріархом Московським і всія Русі» Кирилом Гундяєвим.

Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото) фото 1
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото) фото 2

У соборі знайшли статтю про настоятеля УПЦ МП Дмитра Сидора, який відомий  своїми проросійськими поглядами. У 2012 році Дмитра Сидора засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та присудили йому 3 роки умовно з вітермінуванням покарання на два роки й штраф у розмірі 1840 гривень. Кримінальну справу тоді порушили за зібрання в 2008 році Сидором цсойму русинівц, на якому сепаратисти проголосили утворення «Підкарпатської русі».

Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото) фото 3

Зазначимо, що наразі в храмі тривають перереєстраційні заходи. Священики ПЦУ описують майно, яке належить до кафедрального собору. Після того храм буде опечатано і лише після того тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.

Нагадаємо, що 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Храм, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ. До слова, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області. 

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Теги: Хмельницький Московська церква в Україні пропаганда церква

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