Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)

В окремій бібліотеці собору служителі УПЦ МП приховували проросійські агітаційні брошури, книги та статті

Десятки книг про Росію та її відродження, вісники та газети російських ЗМІ, диски, підписані «Мы – русские», фото патріархів та заповіт російського царя – все це активісти знайшли під час ревізії в Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому, який раніше належав Московській церкві. Обурливі знахідки показав хмельницький блогер Андрій Попик.

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У храмі розпочали ревізію майна, аби невдовзі відновити в ньому богослужіння ПЦУ. Проте під час ревізії з’ясувалось, що в соборі є підвал. У ньому священники УПЦ МП облаштували цілу бібліотеку – книги, газети, вісники, диски та чимало іншого. Проте вся література мала пропагандистське спрямування та уславлювала Росію.

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Служителі Московської церкви мали бібліотеку пропагандистської літератури фото: Андрій Попик

З-поміж усього знайшли пропагандистський посібник «О России» Ільїна, «Россия перед вторым пришествием», «Русская идеология», вісник «Трибуна русской мысли», CD-диск, підписаний «Мы – русские», заповіт російського імператора Олександра ІІІ та ще багато ідеологічних газет, статей та журналів.

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«Подивіться, чим запліднювали мозок прихожанам всі ці роки? Кажете телевізор? Ні! Ось такі попи, книжечками журналами, газетками… Якщо це не російська церква, то навіщо їм така російська нацистська література? І так, ЖОДНОГО видання про Україну та Українців!» – обурився Андрій Попик.

В самому соборі на видному місці висить грамота, підписана «патріархом Московським і всія Русі» Кирилом Гундяєвим.

У соборі знайшли статтю про настоятеля УПЦ МП Дмитра Сидора, який відомий своїми проросійськими поглядами. У 2012 році Дмитра Сидора засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та присудили йому 3 роки умовно з вітермінуванням покарання на два роки й штраф у розмірі 1840 гривень. Кримінальну справу тоді порушили за зібрання в 2008 році Сидором цсойму русинівц, на якому сепаратисти проголосили утворення «Підкарпатської русі».

Зазначимо, що наразі в храмі тривають перереєстраційні заходи. Священики ПЦУ описують майно, яке належить до кафедрального собору. Після того храм буде опечатано і лише після того тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.

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Нагадаємо, що 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового. Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Храм, у якому священники побили військового, перейшов до ПЦУ. До слова, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області.