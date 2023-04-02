У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)

На відео видно, як декілька людей намагаються вивести військового з церкви

У мережі з'явилося відео, на якому служителі церкви б'ють чоловіка у військовій формі. Відео на своїй сторінці опублікував депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На відео видно, що декілька людей, один з яких у церковній рясі спочатку б'ють чоловіка у військовій формі, притискають його до стіни, а потім намагаються вивести з церкви.

Віктор Бурлик заявляє, що на відео Артур Ананьєв, доброволець 19-го стрілецького батальйону. За його даними, військовий отримав контузію та черепно-мозкову травму під час бойових дій. За словами Віктора Бурлика, військового затримала поліція за статтею 173, а саме «Дрібне хуліганство».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що учора суд призначив настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян.