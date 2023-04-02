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Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж

Війна та церква
Віталій Тараненко glavcom.ua
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
Ініціативна група біля стін хмельницького собору ввечері 2 квітня голосуванням підтримала перехід Покровського кафедрального собору до Православної церкви України
фото: glavcom.ua

Побиття військового у церкві спровокувало стрімкі зміни на церковній мапі Хмельниччини

Недільного ранку, 2 квітня, у Хмельницькому стався вибух. Інформаційний.  

У Покровському кафедральному соборі, яким користується хмельницька єпархія Церкви Московського патріархату, побили військового. Відео у соцмережі поширив депутат обласної ради Віктор Бурлик, який з початку вторгнення захищає Україну. Ролик показує, як кремезний чоловік у  рясі б’є ногами і заламує руки чоловіку у камуфляжі. Потерпілим виявився військовий 19-го стрілецького батальйону Артур Ананьєв. На фронті вояка отримав контузію та черепно-мозкову травму.

На кадрах видно, як він вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?» Пізніше у соцмережах назвав «московський патріархат сектою, яка вербує людей».

В УПЦ МП цю подію відразу назвали провокацією, а військового – самозванцем. Також додали, що це начебто він вчинив напад на священнослужителя собору, зірвав богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан.

За фактом правопорушення поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (частина 2 статті 296 Кримінального кодексу).

Ближче до вечора протистояння під стінами кафедрального собору загострилося. Клич небайдужим містянам кинули депутати Віктор Бурлик і Віталій Підгайчук (обоє входять до партії імені хмельницького мера «Команда Симчишина»).

О 17.00 біля воріт центрального храму стояв натовп, здебільшого молодь.

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 1
glavcom.ua

Кілька поліціянтів перегородили протестувальникам дорогу на територію культової споруди.

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 2
glavcom.ua

«Відкрийте ворота, я хочу помолитися», – вигукнула молода дівчина.

«Дружище, как ты относишся к православной религии», – не стримував емоцій чоловік у військовій формі, який прийшов на акцію-протест.

«Позитивно», – відповів поборник Московського православ'я з бородою.

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 3
glavcom.ua

«Ми не повинні уподібнюватися кацапам. Ми – українці! Маємо робите все по совісті, так, що було добре всім», – твердила ще одна жіночка, яка не підтримувала такого активного наступу на Московський патріархат у Хмельницьку.

Емоції у присутніх зашкалювали. У якийсь момент група молодиків перестрибнула через високу огорожу, а потім знову вилізла туди  вже з плакатом: «Московський патріархат – прокляття України».

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 4
glavcom.ua

Через певний час розлючена юрба таки ввірвалася на територію собору через головні ворота. І одразу попрямувала до сусіднього з храмом двоповерхового будинку. Тут мешкає митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Фіалко). 76-річний чолоовік із сивою бородою вже очікував «гостей» на ґанку.  

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 5
glavcom.ua

Шлях до нього перегородили віряни та інші священнослужителі. Люди вимагали віддати їм кривдника військового. Вони чомусь думали, що той переховується у цій будівлі.

«Людини, яка сьогодні зробила гріх, тут немає…» – у мегафон сказав митрополит Антоній.

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 6
glavcom.ua

Проте обурений натовп обірвав ієрарха вигуками: «Брехня!».

«Ми зайдемо, ми зайдемо, ми зайдемо!» – продовжили наполягати дужі чоловіки, котрі не бажали слухати ієрарха.

І тут мусів втрутитися начальник хмельницького районного відділу поліції Василь Птащук. Він став пояснювати, чому силою не треба брати будинок митрополита.

«Картинка, що його б’ємо і ставимо на коліна (очевидно, говорилося про церковника, який побив військового – «Главком»), не нам вигідна. А їм вигідна, цій стороні... Відкрита кримінальна справа, яка набула резонансу», – наголосив правоохоронець.

З одного боку, Птащук мав рацію. Бо всю неділю прокремлівські ЗМІ рясніли заголовками одного штибу: «На Украине в Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме». З іншого, після звірств та убивств, які вже скоїли росіяни по Україні, чи треба думати, що там скаже кремлівська пропаганда?

Хмельницький поліціянт також почав переконувати мітингувальників: військовий Артур Ананьєв служить з його сином. Птащук просив Ананьєва написати заяву в поліцію, але той відмовився. Тому поліціянт сам зареєстрував кримінальне провадження. На вечір 2 квітня нікому не було оголошено підозри за фактом конфлікту у соборі.

Тим часом місцеві журналісти допитували священника з собору, чому УПЦ Московського патріархату досі в єдності з Російською православною церквою. Той вже традиційно цей багаторазово доведений факт заперечив і показав пачку паперів, які «ніхто з людей не хотів дивитися».

Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж фото 7
glavcom.ua

Теж саме стосувалося і питання мови богослужіння. Священник УПЦ МП сказав, що це начебто не російська, а церковно-слов’янська мова, на якій, за словами, дозволяє служити й предстоятель ПЦУ Епіфаній.   

«Церковно-слов’янська мова була створена штучно для богослужінь. Так саме у Греції: старогрецька – для служби, новогрецька – для повсякденного вжитку», – заявив церковник.

***

Ініціативна група людей, котрі прийшли до стін хмельницького собору ввечері 2 квітня, шляхом голосування підтримали перехід Покровського кафедрального собору до Православної церкви України. А митрополит Антоній добровільно передав ініціативній групі ключі від храму для проведення опису майна.

Вже у понеділок, 3 квітня, як підтвердило джерело «Главкома», міський голова  Олександр Симчишин скличе позачергову сесію, на яку винесуть питання припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

Віталій Тараненко, «Главком»

Усі фото «Главкома»

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Теги: церква Хмельницький релігія війна росія

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Ініціативна група біля стін хмельницького собору ввечері 2 квітня голосуванням підтримала перехід Покровського кафедрального собору до Православної церкви України
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
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