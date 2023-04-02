Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж

Побиття військового у церкві спровокувало стрімкі зміни на церковній мапі Хмельниччини

Недільного ранку, 2 квітня, у Хмельницькому стався вибух. Інформаційний.

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У Покровському кафедральному соборі, яким користується хмельницька єпархія Церкви Московського патріархату, побили військового. Відео у соцмережі поширив депутат обласної ради Віктор Бурлик, який з початку вторгнення захищає Україну. Ролик показує, як кремезний чоловік у рясі б’є ногами і заламує руки чоловіку у камуфляжі. Потерпілим виявився військовий 19-го стрілецького батальйону Артур Ананьєв. На фронті вояка отримав контузію та черепно-мозкову травму.

На кадрах видно, як він вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?» Пізніше у соцмережах назвав «московський патріархат сектою, яка вербує людей».

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В УПЦ МП цю подію відразу назвали провокацією, а військового – самозванцем. Також додали, що це начебто він вчинив напад на священнослужителя собору, зірвав богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан.

За фактом правопорушення поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (частина 2 статті 296 Кримінального кодексу).

Ближче до вечора протистояння під стінами кафедрального собору загострилося. Клич небайдужим містянам кинули депутати Віктор Бурлик і Віталій Підгайчук (обоє входять до партії імені хмельницького мера «Команда Симчишина»).

О 17.00 біля воріт центрального храму стояв натовп, здебільшого молодь.

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Кілька поліціянтів перегородили протестувальникам дорогу на територію культової споруди.

«Відкрийте ворота, я хочу помолитися», – вигукнула молода дівчина.

«Дружище, как ты относишся к православной религии», – не стримував емоцій чоловік у військовій формі, який прийшов на акцію-протест.

«Позитивно», – відповів поборник Московського православ'я з бородою.

«Ми не повинні уподібнюватися кацапам. Ми – українці! Маємо робите все по совісті, так, що було добре всім», – твердила ще одна жіночка, яка не підтримувала такого активного наступу на Московський патріархат у Хмельницьку.

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Емоції у присутніх зашкалювали. У якийсь момент група молодиків перестрибнула через високу огорожу, а потім знову вилізла туди вже з плакатом: «Московський патріархат – прокляття України».

Через певний час розлючена юрба таки ввірвалася на територію собору через головні ворота. І одразу попрямувала до сусіднього з храмом двоповерхового будинку. Тут мешкає митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Фіалко). 76-річний чолоовік із сивою бородою вже очікував «гостей» на ґанку.

Шлях до нього перегородили віряни та інші священнослужителі. Люди вимагали віддати їм кривдника військового. Вони чомусь думали, що той переховується у цій будівлі.

«Людини, яка сьогодні зробила гріх, тут немає…» – у мегафон сказав митрополит Антоній.

Проте обурений натовп обірвав ієрарха вигуками: «Брехня!».

«Ми зайдемо, ми зайдемо, ми зайдемо!» – продовжили наполягати дужі чоловіки, котрі не бажали слухати ієрарха.

І тут мусів втрутитися начальник хмельницького районного відділу поліції Василь Птащук. Він став пояснювати, чому силою не треба брати будинок митрополита.

«Картинка, що його б’ємо і ставимо на коліна (очевидно, говорилося про церковника, який побив військового – «Главком»), не нам вигідна. А їм вигідна, цій стороні... Відкрита кримінальна справа, яка набула резонансу», – наголосив правоохоронець.

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З одного боку, Птащук мав рацію. Бо всю неділю прокремлівські ЗМІ рясніли заголовками одного штибу: «На Украине в Хмельницком мужчина напал на священнослужителя в храме». З іншого, після звірств та убивств, які вже скоїли росіяни по Україні, чи треба думати, що там скаже кремлівська пропаганда?

Хмельницький поліціянт також почав переконувати мітингувальників: військовий Артур Ананьєв служить з його сином. Птащук просив Ананьєва написати заяву в поліцію, але той відмовився. Тому поліціянт сам зареєстрував кримінальне провадження. На вечір 2 квітня нікому не було оголошено підозри за фактом конфлікту у соборі.

Тим часом місцеві журналісти допитували священника з собору, чому УПЦ Московського патріархату досі в єдності з Російською православною церквою. Той вже традиційно цей багаторазово доведений факт заперечив і показав пачку паперів, які «ніхто з людей не хотів дивитися».

Теж саме стосувалося і питання мови богослужіння. Священник УПЦ МП сказав, що це начебто не російська, а церковно-слов’янська мова, на якій, за словами, дозволяє служити й предстоятель ПЦУ Епіфаній.

«Церковно-слов’янська мова була створена штучно для богослужінь. Так саме у Греції: старогрецька – для служби, новогрецька – для повсякденного вжитку», – заявив церковник.

***

Ініціативна група людей, котрі прийшли до стін хмельницького собору ввечері 2 квітня, шляхом голосування підтримали перехід Покровського кафедрального собору до Православної церкви України. А митрополит Антоній добровільно передав ініціативній групі ключі від храму для проведення опису майна.

Вже у понеділок, 3 квітня, як підтвердило джерело «Главкома», міський голова Олександр Симчишин скличе позачергову сесію, на яку винесуть питання припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

Віталій Тараненко, «Главком»

Усі фото «Главкома»