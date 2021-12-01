Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани

Стало відомо, скільки кібератак на держоргани нейтралізувала СБУ за листопад

Фахівці Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ у листопаді нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

«Це відбулося через безпосередній аналіз понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді, – йдеться у повідомленні. – Виявлена кібератака є результатом безпосереднього аналізу критичних подій інформаційної безпеки».

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

атаки на веб-додатки (Web App Attack);

шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

Графіка СБУ

У Службі нагадують, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

Також СБУ заявила про ліквідацію великої ботоферми, яка «розхитувала протестні настрої».