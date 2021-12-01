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    Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани

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    Фахівці СБУ аналізували понад 31 тис. критичних подій інформаційної безпеки - Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани
    Фахівці СБУ аналізували понад 31 тис. критичних подій інформаційної безпеки
    фото: СБУ

    Стало відомо, скільки кібератак на держоргани нейтралізувала СБУ за листопад

    Фахівці Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ у листопаді нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

    «Це відбулося через безпосередній аналіз понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді, – йдеться у повідомленні. – Виявлена кібератака є результатом безпосереднього аналізу критичних подій інформаційної безпеки».

    Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

    • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
    • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
    • атаки на веб-додатки (Web App Attack);
    • шкідливе програмне забезпечення (Malware);
    • та інші.
    Графіка СБУ
    Графіка СБУ

    У Службі нагадують, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

    Також СБУ заявила про ліквідацію великої ботоферми, яка «розхитувала протестні настрої».

    Теги: державна служба СБУ кібератака нацбезпека кібербезпека
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    Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани