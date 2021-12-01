Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держоргани

Кіберфахівці СБУ за місяць відбили понад 50 атак на держорганиграфіка
Стало відомо, скільки кібератак на держоргани нейтралізувала СБУ за листопад
Фахівці Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ у листопаді нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
«Це відбулося через безпосередній аналіз понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді, – йдеться у повідомленні. – Виявлена кібератака є результатом безпосереднього аналізу критичних подій інформаційної безпеки».
Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware);
- та інші.
У Службі нагадують, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.
Також СБУ заявила про ліквідацію великої ботоферми, яка «розхитувала протестні настрої».