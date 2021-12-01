СБУ заявила про ліквідацію великої ботоферми, яка «розхитувала протестні настрої»

Кіберфахівці спецслужби викрили зловмисників у Києві

Служба безпеки України викрила у Києві групу осіб, які обслуговували ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники управляли майже шістьма тисячами ботів.

За даними слідства, до групи входило дев’ятеро мешканців Києва. Вони розробили і використовували спеціалізовані програми та обладнання, яке дає змогу управляти ботами. Зокрема, штучний інтелект дозволяв:

здійснювати автоматичну реєстрацію нових акаунтів;

наповнювати контентом профілі;

одночасно адмініструвати велику кількість користувачів популярних соціальних мереж.

«Для підвищення рівня довіри зловмисники поширювали інформацію із «верифікованих акаунтів», використовуючи підроблені документи громадян України. Фальшивки давали службі підтримки Facebook для підтвердження «справжності особи». Потім «верифіковані» таким чином акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, у тому числі антивакцинаторських», – заявляють у СБУ.

Ще одним напрямком «діяльності» ботоферми було розміщення реклами шахраїв, які заманювали потенційних жертв на фішингові сайти банківських установ, міжнародних брокерських проектів та онлайн-казино для викрадення коштів.

«Встановлено також, що ділки перебували у змові з власниками шахрайських кол-центрів, регулярно «постачаючи» їх новими «клієнтами» із числа своїх читачів. За попередньою інформацією, за кожну таку жертву зловмисники отримували грошову винагороду», – повідомляють у спецслужбі.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників комп’ютери та мобільні телефони з доказами отримання замовлень на просування публікацій, що пропагують антивакцинацію та участь у протестних акціях; понад 500 підроблених електронних копій документів, що посвідчують особу громадян України; обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів; понад 100 банківських карток, які використовувались для анонімізації платежів, отриманих за надані протиправні послуги.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

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