Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Глава держави знайшов заміну звільненому напередодні начальнику департаменту контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в указі президента №606/2021.

Також глава держави призначив Іллю Вітюка начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо, напередодні ввечері глава держави звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.

Причини звільнення Руснака з департаменту СБУ в указі не розголошувалися.

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ.

До слова, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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