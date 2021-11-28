Заява Зеленскього про державний переворот зробила українців бідними

Чому не варто лякати інвесторів переворотами

Мовою оригіналу

Президент лично в прямом эфире заявил, что в стране готовят переворот. И к нему может быть причастен крупнейший бизнесмен страны. Это моментально попало в заголовки крупнейших мировых СМИ. Тем более, сейчас к Украине повышенное внимание на фоне агрессии России. Эту информацию был вынужден комментировать Байден. Президент США. Это напугало инвесторов и обвалило котировки еврооблигаций компаний, входящих в группу СКМ, где Ахметов собственник.

А уже к вечеру стало известно, что заявление президента базировалось на разговорах трех отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ, которые говорили в том числе о том, что когда эта страшная команда захватит власть в Украине им придется договориться с Ахметовым.

Хотя и с самого начала эта информация звучала как фантастика. И серьезно в Украине ее никто не воспринимал. Но это сказал президент, это попало в заголовки, это имело последствия.

Почему то, что случилось, недопустимо? Почему это делает нас всех беднее? Не Ахметова, а налогоплательщиков Украины. Почему это не только про «испанский стыд».

Современная экономика строится на доверии. Если вам доверяют, то к вам приходят инвестиции. Если не доверяют, то деньги обходят вас стороной. Инвесторы хотят верховенства права, надежности и предсказуемости. Просто правил игры.

Входит ли в это определение ситуация, когда президент публично привязывает фамилию крупнейшего бизнесмена страны к перевороту. Это очень серьезные обвинения. Что думать инвесторам, которые владели долгами компаний Ахметова и в один день потеряли огромные деньги. А они потеряли. На фоне слабых рынков в черную пятницу распродажи долгов Ахметова зашкаливали.

Захотят ли они инвестировать еще в Украину, если тут возможны такие заявления с такими последствиями? Разве это про предсказуемость? Разве это про правила игры? Не подумают ли они, что в любой другой момент подобное заявление может касаться любой другой компании и любого другого бизнеса. Это как приход СБУ к айтишникам только в больших масштабах.

И да, многие вчера радовались падения еврооблигаций ДТЕК. Думая, что страдает Ахметов, а его многие не любят и для этого есть тысяча и одна причина не только у болельщиков Динамо. Большая часть из этих людей, правда, называли облигации акциями, но это такое. Фундаментально это отображает полное непонимание процессов теми людьми, которые радуются. Потому что пострадал не Ахметов. Пострадала инвестиционная привлекательность Украины. А Ахметов, кстати, получил возможность дешево откупить свои долги. Если у него вдруг было такое желание. Вот такая борьба с олигархами по-украински.

Сейчас и так Путин своим безумием усложняет для любой компании из Украины и даже для правительства привлечение денег на внешних рынках. Так мы решили ему помочь.

Ждут ли инвесторы и кредиторы от Украины борьбы с олигархами? Конечно, ждут. Только не в такой сюрреалистичной форме. Более того, Запад прямо показывает, какие олигархи являются токсичными. Но Коломойский и Фирташ чувствуют себя прекрасно. И да, если ДТЕК монополист и с ним надо бороться, то инвестиционный климат бы не страдал, если бы борьба велась с помощью института независимого антимонопольного комитета. Но для этого надо создать институт независимого антимонопольного комитета и тот должен сделать свою работу.

И да, вся эта ситуация не очень удивляет. Просто потому что рейтинги Украины на уровне средней страны в Африке. Вас же бы не удивило, если бы где то в Гане местный диктатор заявил что то подобное? Нет. Вот и людей из Лондона может не удивить очередная подобная новость из Украины. И вопрос лишь в том, хотим ли мы оставаться на уровне Африки…

Хочется верить, что мы работает в направлении повышения наших кредитных рейтингов. Повышения доверия инвесторов к Украине. Почему это важно? Почему какая-то инвестиционная привлекательность должна волновать граждан Украины? Почему мы должны требовать от власти предсказуемости, правил и адекватности? Просто потому, что мы хотим быть богаче. Получать зарплаты выше и пенсии больше. А это возможно только в результате экономического роста. А экономический рост всегда есть результат инвестиций. Всегда. И пока не будет условий для инвестиций, не будет и выше пенсий и зарплат. Вот и все.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.