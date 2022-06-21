Компанія підсанкційного олігарха РФ розграбувала українські надра на 270 млн грн

У Закарпатській області одне з підприємств викрили на незаконному видобутку та продажу цінної породи корисних копалин на 270 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Служба безпеки України викрила одне з підприємств Закарпаття на незаконному видобутку та продажу цінної породи корисних копалин на 270 млн грн. Оборудку організувала компанія, що входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів, внесених до санкційного списку РНБО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту після завершення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям.

СБУ повідомляє, що правоохоронці зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності причетних до злочину осіб.

«Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто більше 113 тисяч куб. метрів андезиту», – додали у відомстві.

Директору підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області правоохоронці виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію Росії.

Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.