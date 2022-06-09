СБУ викрила ексвійськового, який торгував амуніцією, призначеною для ЗСУ
Вилучені товари передадуть на потреби армії
У Черкаській області Служба безпеки України викрила чоловіка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були «не для продажу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.
фото: СБУ у Черкаській області
«Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики», – додають у відомстві.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 500 комплектів військової форми;
- берці та інше взуття;
- бафи, балаклави, головні убори;
- маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
- партію плитоносок тощо.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.
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