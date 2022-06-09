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    Кримінал

    СБУ викрила ексвійськового, який торгував амуніцією, призначеною для ЗСУ

    Зловмисник незаконним шляхом налагодив зв&rsquo;язки з виробничими цехами - СБУ викрила ексвійськового, який торгував амуніцією, призначеною для ЗСУ
    Зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами
    фото: СБУ у Черкаській області

    Вилучені товари передадуть на потреби армії

    У Черкаській області Служба безпеки України викрила чоловіка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були «не для продажу», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.

    .jpg_05 фото: СБУ у Черкаській області

    «Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики», – додають у відомстві.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили:

    • понад 500 комплектів військової форми;
    • берці та інше взуття;
    • бафи, балаклави, головні убори;
    • маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
    • партію плитоносок тощо.

    Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

    Раніше прокуратура викрила директора одного із благодійних фондів Одеси на продажі гуманітарної допомоги.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    СБУ викрила ексвійськового, який торгував амуніцією, призначеною для ЗСУ