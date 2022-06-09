СБУ викрила ексвійськового, який торгував амуніцією, призначеною для ЗСУ

Вилучені товари передадуть на потреби армії

У Черкаській області Служба безпеки України викрила чоловіка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були «не для продажу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього.

фото: СБУ у Черкаській області

«Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики», – додають у відомстві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 500 комплектів військової форми;

берці та інше взуття;

бафи, балаклави, головні убори;

маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;

партію плитоносок тощо.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

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