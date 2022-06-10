На Рівненщині десятки підприємств могли фінансувати РФ

З початку збройної агресії до ЄРДР внесено відомості про майже 200 кримінальних правопорушень РФ

Прокуратура перевіряє 66 суб'єктів господарювання

У Рівненській області правоохоронці виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати збройну агресію Росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратура Рівненської області.

«Нині на Рівненщині перевіряють 66 суб'єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи Росії та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Загалом правоохоронними органами області з початку збройної агресії до ЄРДР внесено відомості про майже 200 кримінальних правопорушень, вчинених російськими військовослужбовцями.

«Злочинні дії агресора призвели до руйнування цивільної інфраструктури та величезних матеріальних збитків. Відшкодовувати їх має винуватець, в тому числі і за рахунок заморожених та конфіскованих коштів та майна російських і білоруських активів», – зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що виявлення всіх таких підприємств на території області також є одним із пріоритетних завдань правоохоронних та контролюючих органів.

До слова, прикордонника з Рівненщини підозрюють в передачі інформації в Росію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України для їх убивства.

Нагадаємо, триває 107-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окупанти продовжують вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдають ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.