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    Кримінал

    СБУ викрила фармкомпанію, яка спонсорувала «ДНР»

    СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку - СБУ викрила фармкомпанію, яка спонсорувала «ДНР»
    СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку
    фото: СБУ

    Компанія перерахувала майже 8 млн гривень в «бюджет «ДНР»

    Служба безпеки виявила у Києві фармацевтичну компанію, яка працювала на окупованих територіях Донеччини. Під час своєї діяльності вона перерахувала в «бюджет «ДНР» майже 8 млн гривень. Про це пише пресслужба СБУ.

    «Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати «податків» від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО. Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України», – йдеться у повідомленні.

    Слідчі встановили, що двоє керівників київського підприємства володіли понад 50 аптеками в окупованому Донецьку. Для цього вони перереєстрували їх за місцевими «законами».

    У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій «ДНР».

    Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

    Наразі обом керівникам вручили підозру та затримали. Суд обирає їм запобіжний захід.

    Теги: росія окупанти СБУ бюджет війна гроші ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    СБУ викрила фармкомпанію, яка спонсорувала «ДНР»