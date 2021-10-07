Львівський медуніверситет звернувся до поліції через розсилку фейкової заяви про вакцину

Керівництво університету обіцяє звернутися з заявою до департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки

Зловмисники від імені вишу розіслали листи про дослідження вакцини, якого не було

Низка ЗМІ Львівської області отримали листи нібито від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, в яких ішлося про проведені дослідження з вивчення вакцини Moderna проти коронавірусу. Про це 6 жовтня повідомили на сайті вишу.

Окрім інформації про вивчення цього препарату, в листі також були деякі висновки. Там заявляють, що жодних подібних листів не надсилали, натомість університет «став об`єктом кіберзлочину».

«Офіційно заявляємо: жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти Covid-19 наукові підрозділи університету не проводили, оскільки це не передбачено науково-дослідними планами нашого закладу», – заявили у виші.

Там також наголошують, що жодних «навколонаукових» висновків вони не робили та не зверталися у підсумку до Міністерства охорони здоров’я.

«Вважаємо поширення такого листа намаганням дискредитувати наш університет як осередок серйозних наукових розробок та досліджень, а також черговою провокацією, метою якої є збурити громаду та продовжувати розпалювати антивакцинаторські настрої», – заявили в медуніверситеті.

Водночас виш вважає такі дії не лише провокативними, а й злочинними. Мовляв, кількість хворих на коронавірус у регіоні стрімко зростає, і Львівщина перебуває на порозі входження в «червону» зону карантину.

Тому керівництво університету обіцяє звернутися з заявою до департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки.

Місцеве видання Zaxid.net розповіло, що на їхню редакційну електронну пошту надійшов лист нібито від імені Львівського медуніверситету з підписом ректора академіка Бориса Зіменковського.

Сам лист, який містив логотип університету, надіслали з адреси [email protected], що не належить медуніверситету. Деякі граматичні помилки у тексті можуть свідчити про переклад з російської мови. Джерелом статистики смертності від коронавірусу було вказане не МОЗ, а російськомовна версія українського ділового сайту «Минфин».

У листі йшлося про те, що фахівці університету нібито провели власні дослідження американської вакцини Moderna та виявили «серйозні побічні дії та відхилення у стані здоров'я громадян України – аж до летальних випадків». Водночас у листі не вказується, в кого і які саме побічні ефекти були виявлені після щеплення.

Натомість у заяві стверджується, що з результатами своїх досліджень виш неодноразово звертався до МОЗ та особисто до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка й вимагав «зупинити примусову вакцинацію окремих категорій громадян». Також університет ніби радив додатково простежити за людьми, які ймовірно щепились Moderna впродовж останніх пів року.

У додатку до листа подали список 40 людей, які нібито щеплювалися препаратом Moderna. Там були вказані особисті дані, місце проживання та дата вакцинації.