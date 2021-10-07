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    Львівський медуніверситет звернувся до поліції через розсилку фейкової заяви про вакцину

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    Керівництво університету обіцяє звернутися з заявою до департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки - Львівський медуніверситет звернувся до поліції через розсилку фейкової заяви про вакцину
    Керівництво університету обіцяє звернутися з заявою до департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки
    фото з відкритих джерел

    Зловмисники від імені вишу розіслали листи про дослідження вакцини, якого не було

    Низка ЗМІ Львівської області отримали листи нібито від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, в яких ішлося про проведені дослідження з вивчення вакцини Moderna проти коронавірусу. Про це 6 жовтня повідомили на сайті вишу.

    Окрім інформації про вивчення цього препарату, в листі також були деякі висновки. Там заявляють, що жодних подібних листів не надсилали, натомість університет «став об`єктом кіберзлочину».

    «Офіційно заявляємо: жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти Covid-19 наукові підрозділи університету не проводили, оскільки це не передбачено науково-дослідними планами нашого закладу», – заявили у виші.

    Там також наголошують, що жодних «навколонаукових» висновків вони не робили та не зверталися у підсумку до Міністерства охорони здоров’я.

    «Вважаємо поширення такого листа намаганням дискредитувати наш університет як осередок серйозних наукових розробок та досліджень, а також черговою провокацією, метою якої є збурити громаду та продовжувати розпалювати антивакцинаторські настрої», – заявили в медуніверситеті.

    Водночас виш вважає такі дії не лише провокативними, а й злочинними. Мовляв, кількість хворих на коронавірус у регіоні стрімко зростає, і Львівщина перебуває на порозі входження в «червону» зону карантину.

    Тому керівництво університету обіцяє звернутися з заявою до департаменту кіберполіції Національної поліції та Служби безпеки.

    Місцеве видання Zaxid.net розповіло, що на їхню редакційну електронну пошту надійшов лист нібито від імені Львівського медуніверситету з підписом ректора академіка Бориса Зіменковського.

    Сам лист, який містив логотип університету, надіслали з адреси [email protected], що не належить медуніверситету. Деякі граматичні помилки у тексті можуть свідчити про переклад з російської мови. Джерелом статистики смертності від коронавірусу було вказане не МОЗ, а російськомовна версія українського ділового сайту «Минфин».

    У листі йшлося про те, що фахівці університету нібито провели власні дослідження американської вакцини Moderna та виявили «серйозні побічні дії та відхилення у стані здоров'я громадян України – аж до летальних випадків». Водночас у листі не вказується, в кого і які саме побічні ефекти були виявлені після щеплення.

    Натомість у заяві стверджується, що з результатами своїх досліджень виш неодноразово звертався до МОЗ та особисто до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка й вимагав «зупинити примусову вакцинацію окремих категорій громадян». Також університет ніби радив додатково простежити за людьми, які ймовірно щепились Moderna впродовж останніх пів року.

    У додатку до листа подали список 40 людей, які нібито щеплювалися препаратом Moderna. Там були вказані особисті дані, місце проживання та дата вакцинації.

    Теги: ЗМІ Львівщина щеплення вакцинація університет коронавірус
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    Львівський медуніверситет звернувся до поліції через розсилку фейкової заяви про вакцину