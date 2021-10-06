Дві європейські країни призупинили вакцинацію Moderna

Швеція і Данія призупинили використання вакцини Moderna проти Covid-19 для молоді

Влада Швеція і Данія припинили робити щеплення вакциною компанії Moderna проти Covid-19 підлітків до 18 років

Дві європейські країни - Швеція і Данія - призупинили використання вакцини Moderna для молодих людей. Про це пише The Local з посиланням на Управління охорони здоров'я Данії.

Влада Данії припинила робити щеплення вакциною компанії Moderna проти Covid-19 підлітків до 18 років. Відзначається, що дане рішення прийнято «у якості запобіжного заходу».

У свою чергу шведська влада припинила вакцинацію проти Covid-19 препаратом від компанії Moderna молодих людей у віці до 30 років через збільшення ризику виникнення таких побічних ефектів, як запалення серцевого м'яза або перикарда. В управлінні охорони здоров'я країни відзначили, що ризик цього побічного ефекту дуже невеликий, пише Associated Press.

Як заявив Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, влада «пильно стежить за ситуацією і робить негайні дії» для забезпечення безпеки і ефективності вакцинації.

До слова, вакцина від компанії Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження штамом «Дельта», і на 92% захищає від реанімації.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.