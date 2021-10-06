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    Дві європейські країни призупинили вакцинацію Moderna

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    Швеція і Данія призупинили використання вакцини Moderna проти Covid-19 для молоді - Дві європейські країни призупинили вакцинацію Moderna
    Швеція і Данія призупинили використання вакцини Moderna проти Covid-19 для молоді
    Фото з відкритих джерел

    Влада Швеція і Данія припинили робити щеплення вакциною компанії Moderna проти Covid-19 підлітків до 18 років

    Дві європейські країни - Швеція і Данія - призупинили використання вакцини Moderna для молодих людей. Про це пише The Local з посиланням на Управління охорони здоров'я Данії.

    Влада Данії припинила робити щеплення вакциною компанії Moderna проти Covid-19 підлітків до 18 років. Відзначається, що дане рішення прийнято «у якості запобіжного заходу».

    У свою чергу шведська влада припинила вакцинацію проти Covid-19 препаратом від компанії Moderna молодих людей у віці до 30 років через збільшення ризику виникнення таких побічних ефектів, як запалення серцевого м'яза або перикарда. В управлінні охорони здоров'я країни відзначили, що ризик цього побічного ефекту дуже невеликий, пише Associated Press.

    Як заявив Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, влада «пильно стежить за ситуацією і робить негайні дії» для забезпечення безпеки і ефективності вакцинації.

    До слова, вакцина від компанії Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження штамом «Дельта», і на 92% захищає від реанімації.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Швеція Данія щеплення вакцинація коронавірус
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    Дві європейські країни призупинили вакцинацію Moderna