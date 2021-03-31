На Черкащині копи за гроші надавали послуги з прослуховування телефонів (фото)

Незаконну схему надання послуг організували діючий та колишній правоохоронці

На Черкащині правоохоронці викрили схему надання послуг із прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду, яку організували діючий та колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, діючий працівник поліції, використовуючи службове становище, та за допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, отримував інформацію про зміст телефонних розмов за номерами телефонів громадян та передавав її іншому члену групи для подальшого розкриття замовникам незаконних послуг.

За результатами проведення судових експертиз діючому працівнику Головного управління Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше, влітку 2020 року, після передачі чергової інформації та одержання частини грошових коштів у сумі $2 тис., правоохоронцями був затриманий інший учасник групи – колишній оперативний працівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Йому повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України).

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Головним слідчим управлінням ДБР, за оперативного супроводження відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ України в Черкаській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.