Мер Чорноморська знайшов у своєму кабінеті «жучків»

Міський голова поскаржився, що проблеми з безпекою є у всій будівлі мерії

Міський голова міста Чорноморськ, що на Одещині, Василь Гуляєв заявив, що виявив у своєму кабінеті пристрої для прослуховування. Про це він розповів у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

«Попрацювавши буквально два тижні, я перевірив кабінет і чомусь знайшов там «жучки», - заявив Гуляєв, відповідаючи на запитання про те, чому на робочому кабінеті мера було встановлено електронні замки.

Він також уточнив, що проблеми з безпекою є у всій будівлі мерії.

«У цій будівлі відбуваються парадоксальні речі. У нас стоять камери, але ніхто не знає, куди ці камери транслюють. У нас хто хоче, той сюди і заходить. Заходять люди зі зброєю, і ніхто нікого не може зупинити», - розповів Гуляєв.

Між іншим, у грудні 2020 року НАБУ оголосило підозру керівнику порту «Чорноморськ». Перед цим детективи затримали керівника порту «Чорноморськ» на хабарі у $250 тисяч. За даними ЗМІ, йдеться про одного з керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Ігоря Шевченка.

Із 6 листопада 2019 року на посаді виконувача обов’язки директора морпорту у Чорноморську був Олександр Попов. У листопаді 2020 року Попов був відсторонений від керівництва підприємством на час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства. Але на час відсторонення Попова виконання обов’язків директора держпідприємства поклали на в.о. заступника директора з розвитку Ігоря Шевченка.