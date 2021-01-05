Вбивство Шеремета: автор розслідування розповів, як отримав записи розмов КДБ

Робота над розслідуванням тривала кілька місяців

Автор розслідування видання EUobserver про ймовірну причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета Ендрю Ретман розповів про походження оприлюднених записів.

В інтерв'ю білоруській службі «Радіо Свобода» Ретман розповів, що робота над розслідуванням тривала кілька місяців, він «починав з невеликого шматка інформації від джерела і намагався знайти більше».

«Звісно, я довіряв своєму джерелу, але я мав довести правдивість своїм читачам, тому що запис дуже сенсаційний. Прослуховування в кабінеті голови КДБ – це не жарти. І це підтвердження я отримав», – наголосив він.

За словами журналіста, колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі Алмаз Ігор Макар передав записи американським дипломатам в 2012 році.

«Думаю, вони передали це німецьким спецслужбам. Якщо це було передано від однієї спецслужби країни НАТО іншій, можливо, хтось передав це і українцям. Не думаю, що цей запис містить щось нове для спецслужб в Європі. Але для звичайних людей це велика новина», – додав Ретман.

За його словами, запис з кабінету колишнього очільника КДБ Вадима Зайцева набагато довший, ніж опублікована частина, але «решта розмови досить банальна і може допомогти розкрити джерело». Журналіст намагався отримати коментар Зайцева, але безуспішно.

4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз.

Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

Після публікації цього аудіо Нацполіція повідомила, що отримала інформацію про можливих замовників вбивства Шеремета. Українські правоохоронці також отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Захист підозрюваних у справі про вбивство Шеремета почав ознайомлення з новими матеріалами розслідування.

У МВС України вже заявили, що «білоруські плівки» не вплинуть на статус обвинувачених Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.