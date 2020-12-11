«Ні хвилини без бабла». НАБУ оприлюднило яскраву добірку висловів з прослушки

Записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як «вирішують питання» у деяких владних кабінетах

За п’ять років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів

Національне антикорупційне бюро створило добірку найяскравіших висловів із прослуховувань учасників корупційних злочинів.

Відповідне відео НАБУ оприлюднило на YouTube.

«За п’ять років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів. Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як «вирішують питання» у деяких владних кабінетах», – йдеться в повідомленні.

У двохвилинному ролику можна прослухати та подивитися яскраві фрази фігурантів розслідувань:

– Наступної середи, ***, 50 тис. доларів США, ***.

– Красунчик.

– Ні хвилини без бабла!

–Ти думав, що л**и? Ми не просто обкладаємо зі всіх сторін. Ми ще й «заводимо» нормальних людей.





– Що, в свою чергу, ми отримаємо за те, що ми будемо платити?

– Спокій душевний. Душевний і моральний.

– Я говорю: «Саша, так, а що ти це, ти сумнівався в нашій політичній проституції?». Ми чекали цього моменту. Усе вам згадати.

До слова, НАБУ засекречує інформацію про хабар Гройсману і звинувачує Венедіктову у зриві спецоперації.