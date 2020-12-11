  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Ні хвилини без бабла». НАБУ оприлюднило яскраву добірку висловів з прослушки

    • Розсилка
    Записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як &laquo;вирішують питання&raquo; у деяких владних кабінетах - «Ні хвилини без бабла». НАБУ оприлюднило яскраву добірку висловів з прослушки
    Записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як «вирішують питання» у деяких владних кабінетах
    Скріншот з відео НАБУ

    За п’ять років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів

    Національне антикорупційне бюро створило добірку найяскравіших висловів із прослуховувань учасників корупційних злочинів.

    Відповідне відео НАБУ оприлюднило на YouTube.

    «За п’ять років розслідувань НАБУ зафіксувало чимало перемовин учасників корупційних злочинів. Ці записи дозволяють сформувати чітке уявлення про те, як «вирішують питання» у деяких владних кабінетах», – йдеться в повідомленні.

    У двохвилинному ролику можна прослухати та подивитися яскраві фрази фігурантів розслідувань:

    – Наступної середи, ***, 50 тис. доларів США, ***.
    – Красунчик.
    – Ні хвилини без бабла!

    –Ти думав, що л**и? Ми не просто обкладаємо зі всіх сторін. Ми ще й «заводимо» нормальних людей.


    – Що, в свою чергу, ми отримаємо за те, що ми будемо платити?
    – Спокій душевний. Душевний і моральний.

    – Я говорю: «Саша, так, а що ти це, ти сумнівався в нашій політичній проституції?». Ми чекали цього моменту. Усе вам згадати.

    До слова, НАБУ засекречує інформацію про хабар Гройсману і звинувачує Венедіктову у зриві спецоперації.

    Теги: НАБУ корупція в Україні хабар прослуховування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies