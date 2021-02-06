На Дніпропетровщині мати ледь не заморила голодом хвору доньку

Дитина могла лише кричати та плакати

На Дніпропетровщині працівники соцслужби разом із поліцією забрали до лікарні дівчинку, яку рідна матір ледь не заморила голодом. Маленька, до того ж хвора на ДЦП і синдром Дауна, тож могла лише кричати та плакати.

Про це повідомляє ТСН.

Виснажена, худюща, наче скелет дівчинка, на брудному матраці без ковдри й подушки – таку картину побачили працівники криворізької соцслужби, які разом із поліцією прийшли примусово забирати заморену голодом дитину.

«Було зафіксовано повну антисанітарію, бруд, таргани, різкий сморід. На кухні під час огляду були відсутні продукти харчування та навіть питна вода», – зазначає прокурор криворізької місцевої прокуратури №1 Михайло Безсмольний.

Матір дівчинки не бентежать ні гори сміття та сморід у квартирі, ані стан дитини. Усе – через безробіття, виправдовується жінка. Запевняє, коли була змога – годувала доньку.

Про те, що дівчинка живе в неналежних умовах, у соцслужбі дізналися три місяці тому. Повідомили сусіди. Матері одразу рекомендували віддати дитину з ДЦП та синдромом Дауна до спеціалізованого інтернату, кажуть у районній соцслужбі.

«Зрозуміло було, що вона зараз не може доглядати належним чином за дитиною. Не справляється з цим. Пояснювали, що ніхто не збирається відбирати дитину, що вона матиме змогу відвідувати, спілкуватися», – зазначає керівник служби в справах дітей райради Сергій Совенко.

47-річна жінка, її старша донька та Богдана – виживали на дві з половиною тисячі гривень на місяць, які виплачують по догляду за дитиною з інвалідністю. Також районна рада двічі переказувала на рахунок жінки по 10 тисяч гривень. На що їх витратили – невідомо. Можливо саме тому мати категорично відмовлялася віддавати дитину, за рахунок якої жила. Тож, заморену голодом дитину примусово передали лікарям.

«Важкою не була, просто дитина була голодна. Ніяких особливих лікарських заходів ми їй не проводили. Просто зараз у нас догляд, годування і все», – розповідає медичний директор із хірургічної допомоги криворізької лікарні №8 Ярослав Войтенко.

Попри її вроджені хвороби – 9 кілограмів ваги для п’ятнадцятирічної дитини – це критично, кажуть фахівці. Нормальна для її віку вага – це 40-50 кілограмів, тож попереду в дівчинки тривала реабілітація.

«Ця дитина буде вимагати тривалої реабіліітації, вона буде вимагати, по перше, огляду всіх вузьких спеціалістів, абсолютно всіх – без обмежень, буде вимагати лабораторного обстеження. Мінімум рік на відновлення», – зазначає головна лікарка дитячої лікарні Анна Горбань.

Як довго Богдана пробуде під наглядом медиків та куди вирушить потім: до матері чи до інтернату – стане відомо після рішення суду. Крім того, вирішать, чи притягувати до кримінальної відповідальності матір. За нехтування здоров’ям власної дитини жінці загрожує до 5 років ув’язнення.