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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4310 нових хворих на коронавірус

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    <p>За весь час пандемії в Україні захворіло 1241479 особи</p> - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4310 нових хворих на коронавірус

    За весь час пандемії в Україні захворіло 1241479 особи

    Найбільша кількість хворих зареєстрована в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях

    В Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1884 особи;
    • летальних випадків – 129;
    • одужало – 7158 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 41410 (зокрема методом ПЛР – 25590, методом ІФА – 15820).

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 1241479 осіб;
    • одужало – 1070749 осіб;
    • летальних випадків – 23516;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6376032.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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    Нагадаємо, в Україні станом на 5 лютого зафіксовано 4923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

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    Теги: Україна Максим Степанов хвороби коронавірус
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