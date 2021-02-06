Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4310 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло 1241479 особи

Найбільша кількість хворих зареєстрована в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях

В Україні станом на 6 лютого зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1884 особи;

летальних випадків – 129;

одужало – 7158 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41410 (зокрема методом ПЛР – 25590, методом ІФА – 15820).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1241479 осіб;

одужало – 1070749 осіб;

летальних випадків – 23516;

проведено ПЛР-тестувань – 6376032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Нагадаємо, в Україні станом на 5 лютого зафіксовано 4923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

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