У Харкові мати бігала з маленькою донькою по дорозі, а потім покинула її

Поліцейські встановили, що 30-річна харків'янка підсіла на наркотики

У Харкові жінка з маленькою дитиною бігала по проїжджій частині, після чого залишила дитину на вулиці на проспекті Тракторобудівників без нагляду і втекла. Очевидці викликали поліцію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За словами заявника, жінка була в неадекватному стані. Після свого «марафону» на проїжджій частині вона залишила дитину одну і зникла.

Незабаром поліцейські встановили особу матері дівчинки.

«З'ясувалося, що це 30-річна харків'янка, яка підсіла на наркотики. Зараз встановлюється її місцезнаходження для залучення до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці розповіли, що внесли інформацію про інцидент в Єдиний облік Харківського районного управління поліції № 2.

Саму ж дівчинку 2018 року народження доставили в дитячу лікарню. Подальшу долю дитини буде вирішувати служба у справах дітей Московського району Харкова.

До слова, на Закарпатті у термальних водах ледь не втопилася дитина.