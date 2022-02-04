На Донеччині чоловік убив трирічного малюка

Поліцейські затримали зловмисника за вбивство дитини його співмешканки

У Донецькій області в місті Курахове 2 лютого бабуся повідомила в поліцію про зникнення трирічного хлопчика. Матір дитини не змогла пояснити, де її син. Оперативники впродовж чотирьох годин після звернення розкрили жорстокий злочин, встановили, що малюка вже більше тижня немає на світі та викрили вбивцю. Про це інформує портал МВС.

Смертельних травм хлопчикові завдав співмешканець матері, понівечене тільце кинув у пакет і закопав, щоб уникнути відповідальності.

На сполох забила бабуся хлопчика. За викликом прибули слідчо-оперативна група та соцслужби. Було встановлено, що в квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обоє вживають наркотики. Загалом у цій родині п’ятеро дітей віком від 1,5 до 9 років, двоє старших живуть із бабусею в іншому місті.

Поліцейські встановили, що вдома немає трирічного сина, який має інвалідність і не ходить. Матір плуталася у свідченнях і надала неправдиву інформацію щодо осіб, яким вона нібито віддала малюка. Оперативники карного розшуку, слідчі та інспектори з ювенальної превенції перевірили кожну з її версій, які не підтвердилися.

Для встановлення долі дитини було залучено всі сили поліції Курахового. Правоохоронці з’ясували, що до злодіяння причетний вітчим.

Співробітники поліції встановили, що в ніч з 23 на 24 січня зловмисник побив безпорадну дитину. Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом.

Підозрюваний вказав на місце, але намагався ввести слідство в оману, стверджуючи, що хлопчик помер внаслідок захворювання, а він його тільки поховав. Проте результати судово-медичної експертизи довели, що дитина загинула насильницькою смертю внаслідок травми голови.

29-річного фігуранта затримали. Чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину відбував умовний строк.

Затриманому оголошено підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Родина перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Матір загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Наразі двох її найменших доньок поліцейські доставили до лікарні для обстеження. Вирішується питання про позбавлення громадянки батьківських прав.