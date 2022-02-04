Душили проводом та катували: на Київщині чоловіки жорстоко вбили товариша

Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гості почали бити господаря квартири

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років

Слідчі Білої Церкви повідомили про підозру у вбивстві двом мешканцям Узина. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час побутового конфлікту два товариші заздалегідь домовились про вбивство 51-річного чоловіка та почергово били його ногами по тілу та голові.

«1 лютого, близько 1 години ночі до Білоцерківського районного управління поліції зателефонували медики та повідомили про подію. На місце негайно прибули працівники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та керівництво поліції Білоцерківщини.

Поліцейські встановили, що двоє товаришів 32 та 39 років завітали до потерпілого додому, де разом вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гості почали бити господаря квартири», – зазначається у повідомленні.

Згодом, після нанесення множинних ударів, вони обмотали шию потерпілого ізольованим проводом та по черзі почали його душити. Від спричинених тілесних ушкоджень господар помешкання помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Медики констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, за результатами яких встановили та затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

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