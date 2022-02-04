У Києві будівельник вбив свого товариша (відео)

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці

У Києві в Печерському районі столиці будівельник вбив ножем свого колегу. Про це повідомляє «Магнолія ТВ».

Відомо, що неподалік від станції метро «Либідська» поряд з озером Глинка розташовані вагончики, в яких проживають будівельники.

Між двома робітниками виник конфлікт, під час якого один з них вдарив опонента ножем. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя, тіла яких знайшли у Київській області. Ним виявився 52-річний житель Василькова.

До слова, 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців – подружжя з Волині.