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    У Києві будівельник вбив свого товариша (відео)

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    Подія сталася біля метро &laquo;Либідська&raquo; - У Києві будівельник вбив свого товариша (відео)
    Подія сталася біля метро «Либідська»
    фото скріншот відео

    Від отриманих травм потерпілий загинув на місці

    У Києві в Печерському районі столиці будівельник вбив ножем свого колегу. Про це повідомляє «Магнолія ТВ».

    Відомо, що неподалік від станції метро «Либідська» поряд з озером Глинка розташовані вагончики, в яких проживають будівельники.

    Між двома робітниками виник конфлікт, під час якого один з них вдарив опонента ножем. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя, тіла яких знайшли у Київській області. Ним виявився 52-річний житель Василькова.

    До слова, 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців – подружжя з Волині.

    Теги: Київ метро вбивство
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    У Києві будівельник вбив свого товариша (відео)