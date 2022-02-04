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    На Полтавщині діти вкрали авто у матері свого друга (фото)

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    Юні порушники поїздили і покинули позашляховик - На Полтавщині діти вкрали авто у матері свого друга (фото)

    Юні порушники поїздили і покинули позашляховик

    фото: facebook.com/police.polt

    Школярі віком 12 та 13 років «позичили» автівку покататися

    У Кременчуці Полтавської області двоє дітей віком 12 та 13 років вирішили викрасти автомобіль у матері свого друга. Інцидент стався 3 лютого. Про це повідомляє поліція Полтавської області на своїй сторінці в Facebook.

    Уранці місцева 35-річна мешканка помітила, що зник її автомобіль Volkswagen Touareg, який стояв під будинком багатоповерхівки в мікрорайоні Молодіжний.

    Вона відразу ж звернулася в поліцію. Правоохоронці досить швидко змогли встановити місце знаходження викраденого позашляховика. Машину виявили в одному з гаражних кооперативів мікрорайону Молодіжний.

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    Через деякий час поліція також встановила, що авто викрали двоє місцевих малолітніх хлопців.

    З'ясувалося, що один з юних правопорушників прийшов у гості до свого друга, де непомітно вкрав ключі від машини його матері. Після того як на вулиці стемніло він разом з іншим своїм знайомим сіли в машину і поїхали до гаражів, де і кинули авто.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України, але оскільки відповідальність за цією статтею настає тільки з 14-річного віку, то суд може застосувати до дітей заходи виховного характеру.

    Нагадаємо, раніше волинянин вкрав джип, щоб повернутися додому з побачення (фото).

    Теги: суд діти машини автомобіль Полтавщина поліція школярі Volkswagen
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    На Полтавщині діти вкрали авто у матері свого друга (фото)