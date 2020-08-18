На Харківщині двоє чоловіків погоріли на вирощуванні конопель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження

Пресслужба прокуратури Харківської області інформує про затримання двох чоловіків, які вирощували понад 320 кущів коноплі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2020 року 33-річний та 39-річний чоловіки приїхали з Донецької області на Харківщину. Вказані особи винайняли житло у Зміївському районі та на присадибній ділянці, огородженій парканом, створили умови для вирощування коноплі, налагодивши систему підкормки та поливу рослин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході обшуків, проведених 17 серпня 2020 року спільно з працівниками Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області та працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю, виявлено та вилучено понад 320 кущів коноплі.

Двох зазначених чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру.