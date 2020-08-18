Covid-19 в Україні: найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині



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В Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусу

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України

Найбільше нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували у Харківській області – 204.

Про це свідчать дані ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Також найбільші показники приросту нових хворих демонструють Львівська (181 випадок), Чернівецька (172 випадки), Івано-Франківська (169 випадків).

Якщо враховувати загальну кількість зафіксованих випадків Covid-19, то тут лідирують Львівська область (12 260 випадків), Київ (10 730) та Чернівецька область (7 954). Найменше випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Луганській (185 випадків), Херсонській (304) та Полтавській (565) областях.

Нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію протягом минулої доби зафіксували у всіх областях України. Один випадок зафіксували у Кіровоградській області, два – у Херсонській області та по 6 випадків у Донецькій та Луганській областях.

Кількість активних хворих зросла у місті Києві та 19 областях України. За останню добу найбільший приріст кількості активних хворих продемонстрували Харківська (+203), Івано-Франківська (+107), Чернівецька (+106), Львівська (+97) області. Знизилася кількість активних хворих у Хмельницькій (-28), Донецькій (-15), Черкаській (-12), Житомирській (-5) та Кіровоградській (-1) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше.

Між іншим кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 22 мільйони. Найбільше хворих (понад 5,6 мільйонів) зафіксовано в США. У Штатах також найбільша кількість летальних випадків — померли понад 173 тисячі. На другому місці антирейтингу знаходиться Бразилія, де захворіли понад 3,3 мільйонів осіб. Кількість жертв перевищує 107 тисяч. Замикає трійку Індія, де хворих вже більше 2,7 мільйонів. Кількість померлих перевищує 51 тисячу.