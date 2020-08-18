Справи Майдану: ДБР завершило досудове розслідування щодо столичного ексслідчого



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Старший слідчий безпідставно подав до одного з районних судів Києва клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування відносно колишнього старшого слідчого одного з райвідділів ГУ МВС України в м. Києві, нині адвоката.

Колишній слідчий міліції підозрюється у:

зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);

службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);

завідомо незаконному затримані (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ);

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ);

незаконному перешкоджанні, організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).

Слідством встановлено, що правоохоронець 21 січня 2014 року, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення правопорушення, здійснив службове підроблення, незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру у організації масових заворушень, що призвели до тяжких наслідків, одному з учасників акцій протесту. Згодом старший слідчий безпідставно подав до одного з районних судів міста Києва клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено.

Наразі сторона захисту розпочала ознайомлюватись із матеріалами кримінального провадження, інформує пресслужба ДБР.