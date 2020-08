Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі

Міністр закордонних справ Канади Філіп Шампань заявив, що вважає результати виборів сфальсифікованими

У МЗС Ірландії та Канади заявили, що не визнаватимуть офіційні підсумки виборів президента Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Міністр закордонних справ Канади Філіп Шампань заявив, що вважає результати виборів сфальсифікованими. Також він засудив жорстке придушення протестів.

«Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і проведення ретельного розслідування ОБСЄ», – написав Шампань у Twitter.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT