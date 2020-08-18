Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі



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Ірландія та Канада не визнаватимуть офіційні підсумки виборів президента Білорусі

Міністр закордонних справ Канади Філіп Шампань заявив, що вважає результати виборів сфальсифікованими

У МЗС Ірландії та Канади заявили, що не визнаватимуть офіційні підсумки виборів президента Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Міністр закордонних справ Канади Філіп Шампань заявив, що вважає результати виборів сфальсифікованими. Також він засудив жорстке придушення протестів.

«Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і проведення ретельного розслідування ОБСЄ», – написав Шампань у Twitter.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 17, 2020

У свою чергу, глава МЗС Ірландії Саймон Ковні засудив порушення прав людини в Білорусі.

«Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій», – заявив Ковні.

Раніше стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

До слова, керівництво ОБСЄ збирається у Білорусь для переговорів з владою і опозицією.