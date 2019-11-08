На Харківщині рятувальники витягли дитину із пральної машини



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Чотирирічний хлопчик застряг у барабані пральної машини і не міг вибратися

У Мерефі Харківської області дитина застрягла в барабані пральної машини і не могла вибратися. Про це повідомила прес-служба ДСНС в п'ятницю, 8 листопада.

Надзвичайна подія сталася напередодні. На місце прибули рятувальники.

«Перш за все, вони заспокоїли наляканого хлопчика і його маму і негайно розпочали операцію з порятунку. Завдяки оперативним і виваженим діям рятувальників, дитина була обережно вилучена з пральної машини», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали батьків уважно стежити за дітьми, щоб вони не робили «квести» з пральної машини.