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    Кримінал

    На Харківщині рятувальники витягли дитину із пральної машини

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    На Харківщині рятувальники витягли дитину із пральної машини

    Чотирирічний хлопчик застряг у барабані пральної машини і не міг вибратися

    У Мерефі Харківської області дитина застрягла в барабані пральної машини і не могла вибратися. Про це повідомила прес-служба ДСНС в п'ятницю, 8 листопада.

    Надзвичайна подія сталася напередодні. На місце прибули рятувальники.

    «Перш за все, вони заспокоїли наляканого хлопчика і його маму і негайно розпочали операцію з порятунку. Завдяки оперативним і виваженим діям рятувальників, дитина була обережно вилучена з пральної машини», - йдеться в повідомленні.

    Рятувальники закликали батьків уважно стежити за дітьми, щоб вони не робили «квести» з пральної машини.

    ДСНС діти надзвичайні ситуації Харківщина рятувальники
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