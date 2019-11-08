Рятувальники Одещини навчають дорослих і дітей правилам безпеки



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Школярі пізнають правила протипожежної безпеки Фото: ГУ ДСНС Національної поліції України в Одеській області

Співробітники ДСНС прагнуть убезпечити населення від пожеж у побуті в осінньо-зимовий період

В рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності співробітники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області пішли вчити дорослих і дітей правилам безпеки, щоб убезпечити населення від пожеж у побуті в осінньо-зимовий період.

Зокрема, 7 листопада співробітники Южненського міського сектору Служби разом з соціальними працівниками приділили увагу одиноким людям похилого віку. Члени рейдової групи перевірили умови облаштування та експлуатації опалювальних приладів, оглянули оселі на предмет порушень правил пожежної безпеки та надали господарям рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Цього ж дня рятувальники Білгрод-Дністровського міськрайонного відділу провели профілактичні бесіди з населенням у місцевому парку. Фахівці ДСНС поспілкуватися з мешканцями міста та черговий раз наголосили на правилах пожежної безпеки у побуті.

Під час спілкування з населенням спеціалісти служби роздають листівки інформаційно-поперджувального характеру.

Також роз’яснювальну роботу проводить ДСДС і з підростаючим поколінням.

Наприклад, співробітники Овідіопольського районного сектору служби завітали до загальноосвітньої школи №2 райцентру, де провели профілактичний урок із учнями 5-6 класу. Рятувальники на реальних прикладах розповіли школярам про надзвичайні ситуації, що виникали через дитячі пустощі з вогнем.

В свою чергу співробітники Подільського міськрайонного відділу служби в рамках проведення Тижня безпеки життєдіяльності завітали до закладу дошкільної освіти №13 «Вишенька», де провели для дошкільнят пізнавальний урок.