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    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)

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    На місці надзвичайної події працюють водолази, рятувальники, чергують медики - У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    На місці надзвичайної події працюють водолази, рятувальники, чергують медики
    Фото: Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»

    Водолази дістають яхту, яка пішла на дно

    У Києві на Дніпрі між Собачим Гирлом і Верблюжої протокою (Оболонський район) затонула яхта.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    На місці працює команда рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку». Водолази витягають яхту, що пішла на дно.

    Подробиці події і інформація про постраждалих встановлюються.

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    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
    У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні вранці на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської у Шевченківському районі горів тролейбус.

    Київ ДСНС водойма рятувальники річка Дніпро
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