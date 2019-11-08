У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)
На місці надзвичайної події працюють водолази, рятувальники, чергують медики
Фото: Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»
Водолази дістають яхту, яка пішла на дно
У Києві на Дніпрі між Собачим Гирлом і Верблюжої протокою (Оболонський район) затонула яхта.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
На місці працює команда рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку». Водолази витягають яхту, що пішла на дно.
Подробиці події і інформація про постраждалих встановлюються.
Як повідомлялося, сьогодні вранці на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської у Шевченківському районі горів тролейбус.