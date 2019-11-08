У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото)



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На місці надзвичайної події працюють водолази, рятувальники, чергують медики Фото: Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку»

Водолази дістають яхту, яка пішла на дно

У Києві на Дніпрі між Собачим Гирлом і Верблюжої протокою (Оболонський район) затонула яхта.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці працює команда рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку». Водолази витягають яхту, що пішла на дно.

Подробиці події і інформація про постраждалих встановлюються.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської у Шевченківському районі горів тролейбус.