Вночі на Позняках на парковці палали три автівки (відео)



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Пожежа на парковці біля будинку на вул. Олени Пчілки, 3Д Фото: скріншот відео

Виникло загорання в автомобілі Lexus з розповсюдженням на поруч припарковані два авто

Протягом минулої доби столичні вогнеборці ліквідували пожежі в чотирьох автомобілях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

7 листопада о 16:47 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на Великій Кільцевій дорозі, що у Солом`янському районі столиці. До місця виклику було направлено рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на проїжджій частині дороги в автомобілі Volkswagen Golf під час руху в моторному відсіку виникла пожежа. О 17:24 бійці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Наступний виклик до Служби порятунку «101» надійшов 8 листопада о 03:47. На вул. Олени Пчілки, 3Д у Дарницькому районі виникла пожежа на паркові біля 22-поверхового житлового будинку. В автомобілі Lexus RX 350 виникло загоряння з розповсюдженням вогню на поруч розташовані автомобілі Citroen C5 та Skoda Fabia. О 04:11 бійці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

В усіх випадках загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення усіх пожеж наразі з'ясовуються.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської у Шевченківському районі горів тролейбус.