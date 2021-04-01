На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських
Поліція проводить спецоперацію для затримання злочинця
На Луганщині введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена» для розшуку та затримання небезпечного злочинця, який кинув гранату в поліцейських. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
«Сьогодні вранці у м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеду. Водій, побачивши поліцейських, кинув в їх бік гранату та втік з місця події», – розповіла вона.
Чи є постраждалі, у поліції не повідомляють.
Наразі особовий склад поліції Луганщини піднято по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи.
На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Встановлено, що водій – 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але судом засуджений до умовного терміну покарання.
Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними. Тих, хто володіє інформацією про місцезнаходження цього чоловіка, просять повідомити до поліції.
Нагадаємо, 30 березня у Миколаєві сталася надзвичайна подія: 30-річний чоловік забарикадувався у квартирі з вибуховими пристроями.