На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських

Чоловік кинув гранату у бік правоохоронців і втік

Поліція проводить спецоперацію для затримання злочинця

На Луганщині введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена» для розшуку та затримання небезпечного злочинця, який кинув гранату в поліцейських. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Сьогодні вранці у м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеду. Водій, побачивши поліцейських, кинув в їх бік гранату та втік з місця події», – розповіла вона.

Чи є постраждалі, у поліції не повідомляють.

Наразі особовий склад поліції Луганщини піднято по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Встановлено, що водій – 39-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але судом засуджений до умовного терміну покарання.

Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними. Тих, хто володіє інформацією про місцезнаходження цього чоловіка, просять повідомити до поліції.

Нагадаємо, 30 березня у Миколаєві сталася надзвичайна подія: 30-річний чоловік забарикадувався у квартирі з вибуховими пристроями.