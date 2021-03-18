Нічні прогулянки зі зброєю: патрульні Києва затримали чоловіка із гранатою та пістолетом

Він поводився агресивно, тож правоохоронцям довелося застосувати силу

Патрульні помітили підозрілого чоловіка на зупинці громадського транспорту у Дарницькому районі столиці на вулиці Єлизавети Чавдар. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Громадянин поводився нервово та агресивно, всіляко намагався уникнути спілкування з патрульними. Зважаючи на його поведінку, патрульним довелося застосувати фізичну силу та кайданки.

У затриманого виявили пістолет, гранату та запал. Для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Нагадаємо, у Києві патрульні врятували чоловіка від самогубства, який намагався вистрибнути з вікна 24 поверху, після того, як побив дружину. «Під час спілкування з патрульними та дружиною він раптово побіг до кімнати та відчинив вікно. Громадянин погрожував вистрибнути з 24-го поверху. Вмовляння та розмови не подіяли, довелося діяти рішуче. Патрульні миттю схопили чоловіка та спустили на підлогу, під час цих дій громадянин не припиняв пручатися», – йдеться у повідомленні поліції.