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    У Миколаєві чоловік забарикадувався у квартирі з вибухівкою

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    Надзвичайна подія сталась у центрі Миколаєва - У Миколаєві чоловік забарикадувався у квартирі з вибухівкою
    Надзвичайна подія сталась у центрі Миколаєва
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила в чоловіка гранату і тротилову шашку

    30 березня у Миколаєві сталася надзвичайна подія: 30-річний чоловік забарикадувався у квартирі з вибуховими пристроями.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Так, близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що між нею та її колишнім співмешканцем відбулась сварка, під час якої він погрожував їй предметом, схожим на гранату. Після чого чоловік пішов на вулицю у двір багатоповерхових будинків. На місце події негайно прибули керівництво ГУНП, спецпризначенці, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. У цей час зловмисник зачинився у своїй квартирі.

    Поліцейські оточили район можливої небезпеки та штурмом взяли оселю миколаївця, обеззброївши чоловіка.

    Під час невідкладних слідчих дій у помешканні 30-річного чоловіка, окрім гранати РГД-5, яка виявилась бойовою, правоохоронці вилучили предмет, схожий на тротилову шашку, та детонатори.

    Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Наразі чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Тривають першочергові слідчі заходи, після проведення яких можлива додаткова кваліфікація діям затриманого.

    Нагадаємо, нещодавно на зупинці громадського транспорту у Дарницькому районі Києва патрульні виявили у чоловіка пістолет, гранату та запал.

    Теги: Національна поліція України кримінал граната Миколаїв
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