Названо власника одеського будинку, на який скинули гранату з квадрокоптера

Замах було вчинено на співвласницю популярної мережі міських кінотеатрів

Стали відомі нові обставини вчорашнього інциденту в Одесі, коли на один із приватних будинків міста з квадрокоптера було скинуто гранату.

Джерело в правоохоронних органах повідомило «Думській», що будинок, який став жертвою атаки, належить співвласниці відомої мережі одеських кінотеатрів. Судячи з усього, напад міг бути повʼязаним з її підприємницькою діяльністю.

Невідомий зловмисник використовував квадрокоптер Phantom з пристроєм для скидання вантажу і оборонну гранату Ф-1. Літальний апарат було пошкоджено осколками боєприпасу, тому він впав у тому ж дворі. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція відкрила за фактом пригоди кримінальне провадження.

Як повідомлялося раніше, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.