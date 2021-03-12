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    Названо власника одеського будинку, на який скинули гранату з квадрокоптера

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    Поліція вважає інцидент з гранатою хуліганством - Названо власника одеського будинку, на який скинули гранату з квадрокоптера

    Поліція вважає інцидент з гранатою хуліганством

    Замах було вчинено на співвласницю популярної мережі міських кінотеатрів

    Стали відомі нові обставини вчорашнього інциденту в Одесі, коли на один із приватних будинків міста з квадрокоптера було скинуто гранату.

    Джерело в правоохоронних органах повідомило «Думській», що будинок, який став жертвою атаки, належить співвласниці відомої мережі одеських кінотеатрів. Судячи з усього, напад міг бути повʼязаним з її підприємницькою діяльністю.

    Невідомий зловмисник використовував квадрокоптер Phantom з пристроєм для скидання вантажу і оборонну гранату Ф-1. Літальний апарат було пошкоджено осколками боєприпасу, тому він впав у тому ж дворі. На щастя, ніхто не постраждав.

    Поліція відкрила за фактом пригоди кримінальне провадження.

    Як повідомлялося раніше, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Теги: вибух Одеса граната напад поліція будинок безпілотник
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