На окупованому Донбасі «епідемія» пропаж місцевих жителів

На окупованих територіях регулярно зникають люди

На території ОРДЛО продовжують регулярно зникати люди. Іноді їх знаходять, вони повертаються додому, іноді опиняються на території, вільної від російських окупантів. Але трапляється і так, що зниклих без вісти знаходять вже неживими. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». «ІС» для прикладу наводить дані про заяви



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На окупованих територіях регулярно зникають люди

На території ОРДЛО продовжують регулярно зникати люди. Іноді їх знаходять, вони повертаються додому, іноді опиняються на території, вільної від російських окупантів. Але трапляється і так, що зниклих без вісти знаходять вже неживими. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«ІС» для прикладу наводить дані про заяви і події в ОРЛО протягом одного дня - 3 лютого.

«Вранці в районі прохідної колишньої птахофабрики, розташованої за адресою: смт Селезньовка, вул. Польова, 2, виявлено без зовнішніх ознак насильницької смерті труп невстановленого чоловіка. Давність смерті приблизно 1 тиждень», - йдеться у першій заяві.

У той же день до так званих правоохоронців «ЛНР» звернувся Олексій Шкрабо із селища Ясенівський із заявою про те, що 2 лютого о 17:00 пішов з дому і не повернувся його син Шкрабо Микита, 2006 р. н. На щастя, місцезнаходження хлопця було встановлено, його передано батькам, повідомляє «ІС».

Також 3 лютого до бойовиків звернулася Віра Мордвіна, 1979 р. н., жителька м. Алчевськ, із заявою про те, що 1 лютого поїхала у Свердловськ і не повернулася її дочка Ратха Мордвіна, 2002 р. н., учениця 9-го класу алчевської школи №8.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. Водночас під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

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