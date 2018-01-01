На окупованому Донбасі «епідемія» пропаж місцевих жителів
- Сьогодні, 09:05
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На окупованих територіях регулярно зникають люди
На території ОРДЛО продовжують регулярно зникати люди. Іноді їх знаходять, вони повертаються додому, іноді опиняються на території, вільної від російських окупантів. Але трапляється і так, що зниклих без вісти знаходять вже неживими. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«ІС» для прикладу наводить дані про заяви і події в ОРЛО протягом одного дня - 3 лютого.
«Вранці в районі прохідної колишньої птахофабрики, розташованої за адресою: смт Селезньовка, вул. Польова, 2, виявлено без зовнішніх ознак насильницької смерті труп невстановленого чоловіка. Давність смерті приблизно 1 тиждень», - йдеться у першій заяві.
У той же день до так званих правоохоронців «ЛНР» звернувся Олексій Шкрабо із селища Ясенівський із заявою про те, що 2 лютого о 17:00 пішов з дому і не повернувся його син Шкрабо Микита, 2006 р. н. На щастя, місцезнаходження хлопця було встановлено, його передано батькам, повідомляє «ІС».
Також 3 лютого до бойовиків звернулася Віра Мордвіна, 1979 р. н., жителька м. Алчевськ, із заявою про те, що 1 лютого поїхала у Свердловськ і не повернулася її дочка Ратха Мордвіна, 2002 р. н., учениця 9-го класу алчевської школи №8.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.
Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. Водночас під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.
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