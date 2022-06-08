  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. На Сумщині поліція викрила ще одного колаборанта: пенсіонеру загрожує в'язниця
рус
    Кримінал

    На Сумщині поліція викрила ще одного колаборанта: пенсіонеру загрожує в'язниця

    68-річний чоловік підтримував агресивну політику РФ - На Сумщині поліція викрила ще одного колаборанта: пенсіонеру загрожує в'язниця
    68-річний чоловік підтримував агресивну політику РФ
    фото: Нацполіція

    Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

    У Сумській області викрили ще одного колаборанта. Він переконував сусідів у так званому «звільнені» України російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Поліцейські встановили, що 68-річний чоловік підтримував агресивну політику РФ», – йдеться в повідомленні.

    На початку березня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, в момент окупації російськими військовими фарбою намалював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання заборонені на території України символи належні російським окупаційним військовим, а саме літери Z та V.

    «Однак на цьому житель району не зупинився та протягом квітня-травня почав в розмовах серед сусідів повідомляти їм про те, що дії збройних сил РФ проти України направлені на звільнення населення, а також стверджував, що РФ здійснює «тренування» на території нашої держави», – зазначають у поліції.

    Тепер за скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

    Раніше повідомлялося, що жителька одного із сіл Житомирської області виявилася агенткою військової розвідки Російської Федерації.

    Нагадаємо, у Слов’янську громадянин України передавав рашистам інформацію про українських військових.

    Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові майора поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані.


    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна поліція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині поліція викрила ще одного колаборанта: пенсіонеру загрожує в'язниця