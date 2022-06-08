На Сумщині поліція викрила ще одного колаборанта: пенсіонеру загрожує в'язниця

У Сумській області викрили ще одного колаборанта. Він переконував сусідів у так званому «звільнені» України російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські встановили, що 68-річний чоловік підтримував агресивну політику РФ», – йдеться в повідомленні.

На початку березня чоловік, перебуваючи за місцем свого проживання, в момент окупації російськими військовими фарбою намалював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання заборонені на території України символи належні російським окупаційним військовим, а саме літери Z та V.

«Однак на цьому житель району не зупинився та протягом квітня-травня почав в розмовах серед сусідів повідомляти їм про те, що дії збройних сил РФ проти України направлені на звільнення населення, а також стверджував, що РФ здійснює «тренування» на території нашої держави», – зазначають у поліції.

Тепер за скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що жителька одного із сіл Житомирської області виявилася агенткою військової розвідки Російської Федерації.

Нагадаємо, у Слов’янську громадянин України передавав рашистам інформацію про українських військових.

Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові майора поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані.



