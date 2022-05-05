СБУ затримала у Харкові майора поліції, який передавав ФСБ розвіддані

Через родича полісмена, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода, співробітники ФСБ передавали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти у Харкові

Полісмен передавав Росії розвіддані з першого дня повномасштабної війни

Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові чинного співробітника Національної поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані. Про це повідомила пресслужба обласного управління СБУ.

Слідчі встановили, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, збирав розвідані на шкоду Україні в день початку збройної агресії РФ.

Через його родича, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода, співробітники ФСБ передавали поліцейському завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією регіону.

Спецслужбовці задокументували, що за цей час правоохоронець встиг сфотографувати та передати через Telegram до рф фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області.

Він також сфотографував один із торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтували автомобільну техніку військовослужбовців, а також знімав військову техніку на території Харкова й області.

Територією Харківщини поліцейський переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах.

Поліцейського затримали співробітники СБУ на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автомобіля вони виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Наразі правоохоронці визначаються, за якими статтями Кримінального кодексу кваліфікувати дії співробітника поліції. Відтак йому повідомлять про підозру у вчиненні злочинів та оберуть стосовно нього запобіжний захід.

Також нагадаємо, що у Києві СБУ затримала соратника Медведчука. Він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.