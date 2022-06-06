Передавав інформацію про ЗСУ: прикордонники затримали зрадника зі Слов’янська

Інформація, яку передавав підозрюваний, використовувалась державою-окупантом під час військовій агресії проти України

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі

В той час, коли вся країна об’єднана в боротьбі з російськими фашистами, знаходяться зрадники, які співпрацюють з окупантами. Зокрема, у Слов’янську громадянин України передавав рашистам інформацію про українських військових. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що днями співробітники Держприкордонслужби, що виконують бойові завдання на Донеччині, отримали інформацію щодо можливої причетності 50-річного мешканця Слов’янська Донецької області до співпраці з представниками окупаційних військ.

«В ході детальної перевірки інформації, прикордонники спільно з представниками СБУ встановили, що громадянин України передавав представникам збройних підрозділів так званої «ДНР» інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Інформація, яку передавав підозрюваний, використовувалась державою-окупантом під час військовій агресії проти України.

Наразі зрадника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

До ЄРДР внесені відомості за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Нагадаємо, Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові майора поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані.