На Сумщині затримали депутата облради за систематичне вимагання хабарів
- Сьогодні, 07:11
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Розсилка
Посадовець забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді
Правоохоронці викрили керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області на систематичному вимаганні хабарів від підлеглого.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.
«Посадовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді. У понеділок, 22 січня 2018 року, під час одержання чергової суми в розмірі 4 тис. грн вказану особу затримано», - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними прокуратури, за декілька днів до цього задокументовано факт отримання посадовцем ще 4,5 тис. грн.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, резюмували в прокуратурі.
Нагадаємо, у Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС.