На Сумщині затримали депутата облради за систематичне вимагання хабарів

Посадовець забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді

Правоохоронці викрили керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області на систематичному вимаганні хабарів від підлеглого. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області. «Посадовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі



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Хабарника затримали «на гарячому»

Посадовець забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді

Правоохоронці викрили керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області на систематичному вимаганні хабарів від підлеглого.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

«Посадовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді. У понеділок, 22 січня 2018 року, під час одержання чергової суми в розмірі 4 тис. грн вказану особу затримано», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, за декілька днів до цього задокументовано факт отримання посадовцем ще 4,5 тис. грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, резюмували в прокуратурі.

Нагадаємо, у Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС.