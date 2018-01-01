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    Кримінал

    На Сумщині затримали депутата облради за систематичне вимагання хабарів

    Посадовець забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді
    Правоохоронці викрили керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області на систематичному вимаганні хабарів від підлеглого. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області. «Посадовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі
    • Сьогодні, 07:11
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    Хабарника затримали &laquo;на гарячому&raquo;
    Хабарника затримали «на гарячому»

    Посадовець забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді

    Правоохоронці викрили керівника відділу Державної екологічної інспекції у Сумській області на систематичному вимаганні хабарів від підлеглого.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

    «Посадовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, забажав щомісячно отримувати 2 тис. грн за неперешкоджання роботі підлеглого та залишення його на посаді. У понеділок, 22 січня 2018 року, під час одержання чергової суми в розмірі 4 тис. грн вказану особу затримано», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, за даними прокуратури, за декілька днів до цього задокументовано факт отримання посадовцем ще 4,5 тис. грн.

    Наразі тривають першочергові слідчі дії.

    Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, резюмували в прокуратурі.

    Нагадаємо, у Кропивницькому на хабарі викрили посадовця поліклініки МВС.

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