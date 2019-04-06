На Сумщині затримали злочинну групу за крадіжку нафти з трубопроводу



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Незаконна врізка у нафтопровід Фото: Нацполіція

Зловмисники переганяли нафтопродукти до спеціально обладнаного для цього автомобіля КамАЗ

В районі села Кашпури на Сумщині правоохоронці затримали автомобіль КамАЗ з викраденою нафтою, а також вилучили інструменти для несанкціонованого врізання в нафтопровід.

Як повідомили у Нацполіції, правоохоронці отримали оперативну інформацію про несанкціоноване врізання в нафтопровід.

«Під час проведення оперативних заходів, вночі 6 квітня, поліцейські затримали трьох осіб. Зловмисники переганяли нафтопродукти до спеціально обладнаного для цього автомобіля КамАЗ», - йдеться в повідомленні.

Під час огляду вантажівки під тентом поліцейські виявили ємність об'ємом 20 кубічних метрів, яка була на третину заповнена нафтопродуктами. Також до ємності було приєднано шланг з краном, який йшов від нафтопроводу.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину людей. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на вчинення крадіжки, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

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