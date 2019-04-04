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    «Укрзалізниця» знайшла крадіїв пального завдяки дронам (відео)

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    <p>Дрон зняв білу &laquo;Волгу&raquo;, яка возила каністри до тепловозу</p> - «Укрзалізниця» знайшла крадіїв пального завдяки дронам (відео)

    Дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу

    Випадок стався у сортувальному парку «Рені-Наливна»

    Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов розповів, що на підприємстві з допомогою дронів виявили факт крадіжки пального.

    Про це він 4 квітня написав у Facebook.

    «У сортувальному парку «Рені-Наливна» вирішили, що можуть безкарно красти пальне «Укрзалізниці». Ввечері дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу», - розповів Кравцов.

    За його словами, воєнізована охорона, яка оперативно прибула на місце події, виявила сім каністр дизелю у вагоні, пусті каністри та шланг для зливу пального.

    «Майстри» найшли спільників серед наших працівників - машиніста та його помічника. Їх затримали, слідчі дії розпочали», - написав Кравцов.

    Він додав, що пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою реалізують і на інших філіях «Укрзалізниці».

    «Дрони мають додаткові модулі освітлення, так що охорона працює цілодобово. Історії з багатомільйонними розкраданнями та абсолютною безкарністю - в минулому», - зауважив Кравцов.

    Нагадаємо, у Харківській області група зловмисників крала нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.

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