«Укрзалізниця» знайшла крадіїв пального завдяки дронам (відео)
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Дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу
Випадок стався у сортувальному парку «Рені-Наливна»
Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов розповів, що на підприємстві з допомогою дронів виявили факт крадіжки пального.
Про це він 4 квітня написав у Facebook.
«У сортувальному парку «Рені-Наливна» вирішили, що можуть безкарно красти пальне «Укрзалізниці». Ввечері дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу», - розповів Кравцов.
За його словами, воєнізована охорона, яка оперативно прибула на місце події, виявила сім каністр дизелю у вагоні, пусті каністри та шланг для зливу пального.
«Майстри» найшли спільників серед наших працівників - машиніста та його помічника. Їх затримали, слідчі дії розпочали», - написав Кравцов.
Він додав, що пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою реалізують і на інших філіях «Укрзалізниці».
«Дрони мають додаткові модулі освітлення, так що охорона працює цілодобово. Історії з багатомільйонними розкраданнями та абсолютною безкарністю - в минулому», - зауважив Кравцов.
Нагадаємо, у Харківській області група зловмисників крала нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.