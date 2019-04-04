«Укрзалізниця» знайшла крадіїв пального завдяки дронам (відео)



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Дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу

Випадок стався у сортувальному парку «Рені-Наливна»

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов розповів, що на підприємстві з допомогою дронів виявили факт крадіжки пального.

Про це він 4 квітня написав у Facebook.

«У сортувальному парку «Рені-Наливна» вирішили, що можуть безкарно красти пальне «Укрзалізниці». Ввечері дрон зняв білу «Волгу», яка возила каністри до тепловозу», - розповів Кравцов.

За його словами, воєнізована охорона, яка оперативно прибула на місце події, виявила сім каністр дизелю у вагоні, пусті каністри та шланг для зливу пального.

«Майстри» найшли спільників серед наших працівників - машиніста та його помічника. Їх затримали, слідчі дії розпочали», - написав Кравцов.

Він додав, що пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою реалізують і на інших філіях «Укрзалізниці».

«Дрони мають додаткові модулі освітлення, так що охорона працює цілодобово. Історії з багатомільйонними розкраданнями та абсолютною безкарністю - в минулому», - зауважив Кравцов.

Нагадаємо, у Харківській області група зловмисників крала нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.