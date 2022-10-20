На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці

У Почаєві, що на Тернопільщині, чоловік жорстоко побив дитину посеред вулиці. Чоловік побив 12-річного велосипедиста через те, що той наїхав на його сина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий – дванадцятирічний місцевий мешканець, а його кривдник - переселенець з Київщини. Останній з дружиною та трьома дітьми гуляв вулицями Почаєва, коли одного з його дітей збив велосипедист.

Дванадцятирічний хлопець їхав на двоколіснику і зачепив своїм транспортом одинадцятирічного пішохода. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові. Чоловік у скоєному зізнався. Малолітній велосипедист проходить судово-медичну експертизу.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Триває досудове розслідування.

До слова, у Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого.