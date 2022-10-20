Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
У Почаєві чоловік побив 12-річного велосипедиста
фото з відкритих джерел

У Почаєві, що на Тернопільщині, чоловік жорстоко побив дитину посеред вулиці. Чоловік побив 12-річного велосипедиста через те, що той наїхав на його сина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий – дванадцятирічний місцевий мешканець, а його кривдник - переселенець з Київщини. Останній з дружиною та трьома дітьми гуляв вулицями Почаєва, коли одного з його дітей збив велосипедист.

Дванадцятирічний хлопець їхав на двоколіснику і зачепив своїм транспортом одинадцятирічного пішохода. Батько потерпілого підбіг до велосипедиста та завдав йому кілька ударів руками та ногами по голові. Чоловік у скоєному зізнався. Малолітній велосипедист проходить судово-медичну експертизу.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Триває досудове розслідування. 

До слова, у Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У потрійній ДТП у Дніпропетровській області загинула жінка та постраждали діти
Потрійна ДТП на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро травмованих
16 жовтня, 19:52
Дорожня подія сталася після того, як співачка відвезла сина на навчання
Співачка Цибульська потрапила у ДТП
7 жовтня, 09:32
Поліцейські встановлюють обставини ДТП
Масштабна ДТП на Одещині: багато постраждалих (фото)
29 вересня, 11:20

Кримінал

На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
На Тернопільщині чоловік жорстоко побив 12-річного хлопця на вулиці
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
У Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
31K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
23K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
17K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
13K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
11K
Рашисти починають втікати з міста-супутника ЗАЕС

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту